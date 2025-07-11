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Английский «Кристал Пэлас» не сыграет в Лиге Европы

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил английский «Кристал Пэлас» до участия в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Источник: Reuters

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы. Клубом владеет американец Джон Текстор, который также является владельцем французского «Лиона». УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу «Лиона». «Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций.

Отмечается, что по состоянию на 1 марта 2025 года были нарушены критерии владения несколькими клубами, что противоречит регламенту соревнований УЕФА. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

24 июня стало известно, что «Лион» будет отправлен во второй по силе дивизион чемпионата Франции. Позднее клуб подал апелляцию на решение Национального директората по контролю и управлению, которая была удовлетворена 9 июля.