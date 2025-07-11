Английский «Кристал Пэлас» не сыграет в Лиге Европы

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы. Клубом владеет американец Джон Текстор, который также является владельцем французского «Лиона». УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу «Лиона». «Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций.