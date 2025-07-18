Гол Иосифова решил судьбу матча-триллера, удаление Кверквелии не помешало кутаисскому «Торпедо» в Казахстане

«Актобе» провел достойный матч в Варшаве, однако, чтобы пройти дальше, требовалось качественно сыграть не только в обороне, но и в атаке. В желании и отдаче казахстанскую команду точно не упрекнешь. Перспективные подходы у хозяев были, но «Легия» смотрелась уверенно. Во втором тайме у поляков был яркий отрезок, по ходу которого они могли похоронить интригу. Когда же мяч все же оказался в воротах гостей, радость трибун оказалась напрасной — удар наносился из очевидного офсайда.