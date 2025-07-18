Гол Иосифова решил судьбу матча-триллера, удаление Кверквелии не помешало кутаисскому «Торпедо» в Казахстане

Главные по интригам
Игра «Целе» с «Сабахом» стала одной из самых ярких и драматичных на прошлой неделе. Тогда словенцы дважды отыгрывались и вырвали победу на третьей добавленной арбитром минуте (3:2). О том сценарии напомнил первый тайм ответной встречи, когда на быстрый гол гостей ответил Ковачевич. У хорватского форварда, который провел год в корейской лиге, три точных удара в противостоянии с обладателем Кубка Азербайджана. Ну, а самое интересное, как оказалось, было впереди.
«Целе» вроде бы контролировал игру и вырвался вперед после углового, однако гости выдали невероятно эмоциональный отрезок, героем которого стал Микельс. Давно выступающий в Азербайджане воспитанник «Шальке» сначала классно пробил головой, сыграв на опережение, а спустя три минуты отличился на добивании. Причем хет-трик немца зафиксировали не сразу — потребовалось вмешательство ВАР, который исправил ошибку зафиксировавших офсайд судей. Промежуточный итог — 5:5 по сумме двух матчей и овертайм, в котором Альберт Риера вернул контроль над игрой серией замен.
«Целе» забрал инициативу, дав понять — в Лигу конференций, где в прошлом сезоне клуб с российскими инвесторами и менеджментом сенсационно добрался до четвертьфинала, рано. Словенцы в принципе большие мастера на матчи в жанре «триллер». Весной у них были 4:5 с победной серией пенальти против «Лугано» и 2:2 с «Фиорентиной». Теперь дорогу в следующий раунд «Целе» открыл Никита Иосифов. Воспитанник «Локомотива» после блестящей диагонали Котника с лета вогнал мяч в ближний угол. У спасшего гостей минутой ранее голкипера сборной Казахстана Покатилова не было ни одного шанса.
Теперь «Сабах», за который сыграли воспитанник «Анжи» Абдулах Хайбулаев и арендованный у «Рубина» полузащитник сборной Узбекистана Рахмоналиев (экс-спартаковец Гулиев снова остался в запасе), уже в ЛК встретится с «Петрокубом». А «Целе» ждет победителя в паре «Партизан» — АЕК Ларнака.
Домашние осечки
«Актобе» провел достойный матч в Варшаве, однако, чтобы пройти дальше, требовалось качественно сыграть не только в обороне, но и в атаке. В желании и отдаче казахстанскую команду точно не упрекнешь. Перспективные подходы у хозяев были, но «Легия» смотрелась уверенно. Во втором тайме у поляков был яркий отрезок, по ходу которого они могли похоронить интригу. Когда же мяч все же оказался в воротах гостей, радость трибун оказалась напрасной — удар наносился из очевидного офсайда.
Зато «Легия» на первой добавленной минуте забила по всем правилам. Элитим в штрафной прошел двух оппонентов и отправил мяч в цель. Сделал то, что вскоре не удалось Омиртаеву, чей удар из убойной позиции остановил голкипер. Поляки с экс-полузащитником «Урала» Аугустыняком идут дальше, тогда как подопечных белорусского специалиста Вячеслава Левчука ждет Лига конференций и не менее сложное противостояние с пражской «Спартой». Возможно, там сыграет выступающий в Казахстане третий сезон воспитанник «Ахмата» Идрис Умаев, который в четверг остался на скамейке запасных.
А вот для другого представителя Казахстана — выступавшего в ЛК «Ордабасы» — еврокубковый сезон закончен. После триллера в Кутаиси, где местное «Торпедо» несколько раз отыгрывалось и вырвало победу в добавленное арбитром время (4:3), вице-чемпионы Грузии довольно быстро открыли счет в Шымкенте. Однако на стыке таймов две желтые карточки получил бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия.
Тем не менее игравший в большинстве с 49-й минуты «Ордабасы» смог лишь сравнять счет перед финальным свистком. Учитывая, что в текущем национальном первенстве «Торпедо» занимает пятое место и отстает от третьей строчки на три очка, еврокубковый результат — плюсик для 57-летнего немца Дирка Шустера. Этот уроженец Карл-Маркс-Штадта когда-то играл в сборной ГДР, а его последним успехом на тренерском поприще стал вывод «Кайзерслаутерна» во вторую бундеслигу. Теперь нынешнюю команду Шустера ждут встречи с кипрской «Омонией».
Реванш и допустимое поражение
Перед двумя молдавскими командами в ответных матчах стояли разные задачи. Если «Шериф» фактически гарантировал себе выход в следующий отборочный раунд ЛЕ после домашних 3:0, то «Петрокуб» рисковал покинуть ЛК из-за поражения на Мальте. Однако в Кишиневе команда, в составе которой вышло всего два легионера, не оставила шансов «Биркиркаре». Причем результат обеспечила молодежь: оформивший дубль 20-летний Лупан и поставивший в игре точку 19-летний Ротару.
Возглавляющий «Петрокуб» грузинский специалист Шота Махарадзе накануне говорил, что его команде придется идти на авантюру и рисковать. Можно констатировать, что ставка сыграла, и теперь молдавскую команду ждут встречи с «Сабахом». А «Шериф», несмотря на упущенное преимущество и поражение от «Приштины», остается во втором по статусу еврокубке. Следующий соперник команды из Тирасполя — голландский «Утрехт».
«Пюник» исправился
Неделю назад «Пюник» проиграл в Сан-Марино, и главный тренер армянской команды Егише Меликян, вспоминая ту встречу, заметил: «Готовы мы были к той игре или нет — неважно, мы не имели права проигрывать. Слава богу, у нас еще есть шанс все исправить».
И хозяева сразу помчались вперед. Несколько моментов нейтрализовал герой первого матча Нарди, однако 39-летнему итальянцу пришлось капитулировать, когда попадание мяча в руку привело к назначению реализованного Отубанджо пенальти. Далее был точный удар Алемао в дальний угол, еще один пенальти и превратившийся в формальность второй тайм. «Тре Фиори» же свой 11-метровый не реализовали, так как Авагян справился с ударом капитана гостей Пранделли.
«Пюник» сделал то, что и должен был, исправившись за казус недельной давности. Далее армянскую команду ждет более серьезное испытание в лице венгерского «Дьера». Добавим, что в этот раз за хозяев сыграл только один россиянин — вышедший на замену на 64-й минуте экс-полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов.
Минус один
На прошлой неделе белорусские клубы впервые в истории сумели в один еврокубковый день одержать три победы, однако это, как оказалось, не стало для всех гарантией выхода в следующий раунд. Идеальный расклад испортило брестское «Динамо», которое, пропустив, рвануло вперед в надежде избежать овертайма, но получило в ответ вторую пробоину после встречной атаки и красивой «стеночки» черногорцев на входе в штрафную. Теперь нашим легионерам Игорю Коновалову и Егору Корцову придется сосредоточиться на внутренних турнирах.
А вот «Торпедо-БелАЗ» после домашних 3:0 уверенно прошло «Работнички», обыграв македонцев и на их поле. Успех команде из Жодино принесли игравшие в прошлом сезоне за минское «Динамо» футболисты — выступивший в роли ассистента полузащитник белорусской сборной Седько и нигериец Альфред, проведший первое полугодие в ярославском «Шиннике». Африканец отличился в обоих матчах в новой команде, и его кураж точно пригодится в следующем раунде, где «Торпедо» ждут матчи с «Маккаби» из Хайфы. Удивительная пара, в которой оба соперника вынуждены играть на нейтральных полях.
«Неман» снова не оставил шансов «Урарту». Команда из Гродно контролировала игру и не форсировала событий, заставив соперника ошибиться. Защиту гостей наказал Савицкий, а во втором тайме потерявшую веру в благоприятный исход армянскую команду разгромили. Евросезон закончился для трио российских легионеров «Урарту» — Максима Палиенко, Артемия Гунько и Владислава Яковлева, который арендован у ЦСКА. А «Неман» продолжит свою кампанию матчами со словацким «Кошице».
Андрей Кузичев