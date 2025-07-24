Колосков отказался от приглашения УЕФА посетить матч ПСЖ — «Тоттенхэм» в Италии

«Я получил приглашение от УЕФА посетить матч за Суперкубок, но не поеду. Был на конгрессе в этом году, повидался со своими друзьями, с которыми работал в исполкоме УЕФА, — сказал Колосков. — До тех пор, пока не будет прямых рейсов, не буду летать, мне тяжело сейчас так летать. Официально ответил, поблагодарил за приглашение».