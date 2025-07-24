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Футболисты минского «Динамо» уступили «Эгнатии» в Лиге конференций

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» уступили албанскому клубу «Эгнатия» со счетом 0:2 в номинально домашнем матче квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Играя в венгерском Мезекевешде, динамовцы не сумели добиться успеха. Первый мяч они пропустили на 29-й минуте, а второй албанцы забили незадолго до финального свистка. Победитель этой пары сыграет в третьем раунде с победителем встреч между словенской «Олимпией» и андоррским «Интером». В их первой встрече в Любляне словенцы выиграли с результатом 4:2. Минские динамовцы начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда — 0:1 и 2:2.

Также сегодня гродненский «Неман» в гостях добыл волевую викторию над словацким «Кошице» с результатом 3:2. После первого тайма гости уступали со счетом 0:2, но во второй половине встречи все перевернулось. Сначала свое веское слово сказал один из лидеров гостей Павел Савицкий, оформивший голевой дубль, а потом Максим Кравцов с пенальти забил победный мяч. В концовке компенсированного времени хозяева также заработали пенальти, однако голкипер Максим Белов отразил удар Доминика Крузиляка. В случае успеха по сумме двух игр подопечные Игоря Ковалевича в 3-м раунде встретятся с победителем пары «Раднички» (Ниш, Сербия) — «Клаксвик» (Фарерские острова). Их первый поединок завершился вничью — 0:0. На старте квалификации третьего по рангу континентального турнира «Неман» дважды переиграл армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0.

В венгерском Сомбатхее футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в номинально домашнем матче разошлись миром с израильским «Маккаби» из Хайфы — 1:1. В конце первой половины встречи автозаводцы пропустили мяч, а сразу после перерывп их капитан Кирилл Премудров эффектным дальним ударом восстановил паритет. Если команда Дмитрия Молоша пройдет дальше, то будет соперничать с лучшим клубом пары «Ракув» (Польша) — «Жилина» (Словакия). В первом раунде торпедовцы победили северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье — 3:0 и 1:0.

Ответные поединки второго круга квалификации Лиги конференций пройдут 31 июля. Чтобы пробиться в основной этап, командам нужно успешно преодолеть четыре квалификационных барьера.

Динамо Мн
0:2
Первый тайм: 0:0
Эгнатия
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
24.07.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Varosi Stadion
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
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