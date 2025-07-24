Футболисты минского «Динамо» уступили «Эгнатии» в Лиге конференций

Также сегодня гродненский «Неман» в гостях добыл волевую викторию над словацким «Кошице» с результатом 3:2. После первого тайма гости уступали со счетом 0:2, но во второй половине встречи все перевернулось. Сначала свое веское слово сказал один из лидеров гостей Павел Савицкий, оформивший голевой дубль, а потом Максим Кравцов с пенальти забил победный мяч. В концовке компенсированного времени хозяева также заработали пенальти, однако голкипер Максим Белов отразил удар Доминика Крузиляка. В случае успеха по сумме двух игр подопечные Игоря Ковалевича в 3-м раунде встретятся с победителем пары «Раднички» (Ниш, Сербия) — «Клаксвик» (Фарерские острова). Их первый поединок завершился вничью — 0:0. На старте квалификации третьего по рангу континентального турнира «Неман» дважды переиграл армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0.