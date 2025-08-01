Минское «Динамо» завершило выступление в еврокубках

Сегодня в албанской Рогожине в ответном поединке второго квалификационного раунда динамовцы уступили местной «Эгнатии» — 0:1. Победный мяч на 77-й минуте матча забил Кастриот Селмани. Неделю назад динамовцы проиграли албанцам с результатом 0:2. В третьем раунде албанский клуб встретится со словенской «Олимпией» из Любляны, которая была сильнее и андоррского «Интера» — 4:2 и 1:1. Минчане начинали этот еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда — 0:1 и 2:2.
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов
31.07.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Egnatia Arena
Главные тренеры
Вадим Скрипченко
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