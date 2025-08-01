«Арис» Кокорина вышел на АЕК Николича, «Астана» выиграла в Кишиневе, драматичная победа «Арарата»

А вот «Актобе» после сенсационной победы над «Спартой» не смог сохранить минимальное преимущество в Праге. Хотя по первому тайму казалось, что казахстанцам это по силам. Но стоило пропустить первый раз — все посыпалось, и три гола за семь минут отправили гостей в нокаут. По ходу данного отрезка одну из ключевых ролей сыграл бывший нападающий «Локомотива» Кухта, который головой сбросил мяч открывшему счет Бирманчевичу, а потом сам забил с паса дважды ассистировавшего партнерам латераля сборной Эквадора Пресьядо.