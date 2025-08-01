«Арис» Кокорина вышел на АЕК Николича, «Астана» выиграла в Кишиневе, драматичная победа «Арарата»

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1
:
Левски
0
П1
X
П2
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Легия
2
:
Баник О
1
П1
X
П2
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Хайберниан
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:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2
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Динамо Мн
0
П1
X
П2
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Партизан
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:
Александрия
0
П1
X
П2
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0
:
Сент-Джозефс
0
П1
X
П2
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П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
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Линфилд
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0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
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П1
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Атлетик Э
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П1
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П2
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П2
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X
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X
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Футбол. Лига конференций
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Андерлехт
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X
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Милсами
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Будучност
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П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
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0
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П1
X
П2
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Арарат-Армения
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X
П2
Футбол. Лига конференций
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АИК
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Пайде
0
П1
X
П2
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Зимбру
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Астана
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П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
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Торпедо Кт
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:
Омония
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П1
X
П2
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Сент-Патрик'с Атлетик
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X
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Ильвес
0
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X
П2
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завершен
АЕК Л
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:
Целе
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П1
X
П2
Футбол. Кубок России
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Рубин
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Оренбург
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П1
X
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Футбол. Лига конференций
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Банга
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Русенборг
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П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
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Спаэри
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:
Аустрия
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П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
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Дьер
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:
Пюник
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дила
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:
Рига
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
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Сабах
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:
Петрокуб
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П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
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Санта-Колома
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Полесье
4
П1
X
П2
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П 3:4
ХИК
2
:
Арда
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
5
:
Хибернианс
1
П1
X
П2

«Арис» Кокорина вышел на АЕК Николича, «Астана» выиграла в Кишиневе, драматичная победа «Арарата»

Главные события ответных матчей 2-го отборочного раунда в Лиге Европы и Лиге конференций.

Источник: Соцсети

Победный гол бывшего динамовца

Футбол
Лига Европы 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 19:30
АЕК Л
2
Целе
1

Для воспитанника «Локомотива» Никиты Иосифова и его клуба «Целе» четверг сложился неудачно. В Ларнаке словенцы до перерыва не уследили за Чаконом, и тот, оторвавшись от защитников, покатил мяч в угол. А во втором тайме венесуэлец приплюсовал к голу результативную подачу с углового. «Целе» же хватило только на гол престижа уже после замены покинувшего поле на 85-й минуте Иосифова. Словенцы отправляются в Лигу конференций, где встретятся со швейцарским «Лугано».

Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 21:00
Пушкаш Академия
0
Арис Л
2
Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 21:00
Хапоэль Беэр-Шева
0
АЕК
0

В ответной игре место в стартовом составе «Ариса» нашлось как грузину Квилитае, так и Александру Кокорину. Российский нападающий был заменен на 71-й минуте при счете 0:0, который киприотов полностью устраивал, и сохранять данный результат удавалось довольно уверенно. Но понятно, что спокойнее было бы вести в счете, и гостям помогло удаление Колли, который неделю назад затерзал оборону «Ариса». А в нужный момент идеально сработала замена, которую провел возглавивший «Арис» летом белорус Артем Радьков.

За минуту свежий Какулис накрыл выбивавшего мяч голкипера соперника и вывел на пустые ворота Квилитаю, а потом сам забил красивейшим дальним ударом на исполнение.

Теперь «Арис» ждет противостояние с греческим АЕК, который в фирменном стиле покинувшего летом ЦСКА Марко Николича не дал шансов израильскому «Хапоэлю» отыграться после минимального поражения в первом матче. Правда, повод поволноваться на последних минутах у греков был: не факт, что Стракоша смог бы вытянуть мяч из дальнего угла, окажись чуть точнее выстрел бывшего игрока тульского «Арсенала» Кангва.

Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 20:30
Бейтар И
5
Сутьеска
2

Не обошлось в четверг без российского гола, автором которого стал выступающий за «Бейтар» Григорий Морозов. Причем удар 31-летнего защитника оказался победным в игре, где израильтяне уступали 0:2 к середине первого тайма. Бывший динамовец начал в своем нынешнем клубе четвертый сезон, а до этого выступал в «Целе». Для Морозова нынешний результативный удар — первый в еврокубках. Посмотрим, последует ли продолжение в матчах с «Ригой».

«Актобе» сломался за семь минут

Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 20:00
Зимбру
0
Астана
2

Насколько непросто с реализацией обстояли дела у «Астаны» на своем поле, настолько же эффективной была атака в Кишиневе. Два гола в гостях с интервалом в три минуты обеспечили более чем комфортное преимущество. Очень красивым получилось первое взятие ворот, когда Джоффри Чинеду первым касанием укротил мяч в штрафной, а вторым вогнал его в ближний верхний угол. Потом защитники «Зимбру» не сумели прервать передачу 37-летнего хорватского капитана гостей Томасова на издевательски разобравшегося с защитниками Камара. Теперь астанинцев ждут матчи со швейцарской «Лозанной».

Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 21:00
Спарта П
4
Актобе
0

А вот «Актобе» после сенсационной победы над «Спартой» не смог сохранить минимальное преимущество в Праге. Хотя по первому тайму казалось, что казахстанцам это по силам. Но стоило пропустить первый раз — все посыпалось, и три гола за семь минут отправили гостей в нокаут. По ходу данного отрезка одну из ключевых ролей сыграл бывший нападающий «Локомотива» Кухта, который головой сбросил мяч открывшему счет Бирманчевичу, а потом сам забил с паса дважды ассистировавшего партнерам латераля сборной Эквадора Пресьядо.

Евросезон Куликова завершен

Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 19:00
Дьер
3
Пюник
1
Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 20:00
Университатя Кл
1
Арарат-Армения
2

Игру в Венгрии «Пюник» начал слишком пассивно и логично пропустил, позволив сопернику сравнять счет по сумме двух матчей. К перерыву армянская команда в целом выровняла игру, однако вторая половина началась с очередной серии атак на ворота гостей. Выдержать этот всплеск активности «Дьера» помогли спасение Авагяна и остановившая один из ударов штанга.

Героя первого матча — воспитанника «Локомотива» Даниила Куликова — поменяли на 67-й минуте. Уже со скамейки россиянин наблюдал, как счет едва не сравнял Нубисси. Камерунец резко пробил с линии штрафной, и мяч покинул поле, задев штангу. А в ответ венгры все же забили в результате фланговой атаки и удара головой автора голевого дубля Бенбуали. Ответный штурм «Пюника» — уже с участием вышедшего на замену нашего легионера Михаила Коваленко — казалось, помог перевести игру в овертайм.

Однако в добавленное арбитром время «Дьер» открыл себе дорогу в следующий раунд третьим голом, тогда как армянская команда свой шанс упустила. А за мгновения до финального свистка после углового над перекладиной пробил Коваленко. Для «Пюника» европейский сезон закончен, тогда как «Арарат-Армения» продлил свою кампанию в ЛК в очень эмоциональном стиле. Во-первых, гости сумели ответить на быстрый гол. Во-вторых, когда серия пенальти казалось неизбежной, дорогу в третий раунд открыл гол вышедшего на замену ганца Айонго. Далее «Арарат» ждет испытание пражской «Спартой».

Один из трех

Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 21:00
Неман
1
Кошице
1
Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 21:00
Маккаби Хайфа
3
Торпедо-БелАЗ
0
Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 31.07.2025, 22:00
Эгнатия
1
Динамо Мн
0

Единственным представителем Белоруссии в еврокубках остался «Неман». Чемпион страны минское «Динамо», которое перед этим отборочным раундом отправило в отпуск лучшего тренера страны 2024 года Вадима Скрипченко, оказалось несостоятельным на фоне албанской «Эгнатии». А «Торпедо-БелАЗ», за которое сыграли арендованные соответственно у «Пари НН» и московского «Торпедо» россияне Глущенков и Орехов, после ничьей в первом матче получило три безответных мяча от «Маккаби».

Зато «Неман» вряд ли расстроен из-за упущенной победы над «Кошице», хотя казалось, что гол Евдокимова в добавленное арбитром время гарантирует второй успех в противостоянии со словацкой командой. Тем не менее, соперник сумел отыграться, и это должно стать уроком перед двухраундовой дуэлью с фарерским «Клаксвиком».

«Шерифу» достался «Андерлехт»

Футбол
Лига Европы 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 21:00
Утрехт
4
Шериф
1
Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 31.07.2025, 20:00
Милсами
2
Будучност
1

«Шериф» не прыгнул выше головы, снова уступив голландскому «Утрехту». Однако для бывшего гегемона молдавского чемпионата, который проиграл два последних титула, европейский сезон продолжится в ЛК. Правда, там перспективы тираспольцев, мягко говоря, сомнительны, ведь играть придется с «Андерлехтом».

Действующему чемпиону Молдавии «Милсами» соперник достался не такой страшный. «Виртус» из Сан-Марино — не самый плохой вариант. Тем более «Милсами» на эмоциональном подъеме после победы над «Будучностью». Ее в компенсированное время принес гол капитана — бывшего полузащитника «Крыльев Советов» Гынсаря.

Футбол
Лига конференций 2025/2026
2-й отборочный раунд, 31.07.2025, 19:00
Сабах
4
Петрокуб
1

Для другого молдавского клуба — «Петрокуба» — европейский сезон закончен. Это было понятно еще после домашнего поражения, а на своем поле «Сабах» сразу смял оборону соперника. Немец Микельс, в предыдущем раунде оформив хет-трик в игре с «Целе», исполнил еще один «трюк со шляпой» уже к перерыву. Во втором тайме за азербайджанскую команду сыграли двое наших легионеров — воспитанник «Анжи» Хайбулаев и бывший спартаковец Гулиев.

Андрей Кузичев