«Арис» Кокорина вышел на АЕК Николича, «Астана» выиграла в Кишиневе, драматичная победа «Арарата»

Победный гол бывшего динамовца
Для воспитанника «Локомотива» Никиты Иосифова и его клуба «Целе» четверг сложился неудачно. В Ларнаке словенцы до перерыва не уследили за Чаконом, и тот, оторвавшись от защитников, покатил мяч в угол. А во втором тайме венесуэлец приплюсовал к голу результативную подачу с углового. «Целе» же хватило только на гол престижа уже после замены покинувшего поле на 85-й минуте Иосифова. Словенцы отправляются в Лигу конференций, где встретятся со швейцарским «Лугано».
В ответной игре место в стартовом составе «Ариса» нашлось как грузину Квилитае, так и Александру Кокорину. Российский нападающий был заменен на 71-й минуте при счете 0:0, который киприотов полностью устраивал, и сохранять данный результат удавалось довольно уверенно. Но понятно, что спокойнее было бы вести в счете, и гостям помогло удаление Колли, который неделю назад затерзал оборону «Ариса». А в нужный момент идеально сработала замена, которую провел возглавивший «Арис» летом белорус Артем Радьков.
За минуту свежий Какулис накрыл выбивавшего мяч голкипера соперника и вывел на пустые ворота Квилитаю, а потом сам забил красивейшим дальним ударом на исполнение.
Теперь «Арис» ждет противостояние с греческим АЕК, который в фирменном стиле покинувшего летом ЦСКА Марко Николича не дал шансов израильскому «Хапоэлю» отыграться после минимального поражения в первом матче. Правда, повод поволноваться на последних минутах у греков был: не факт, что Стракоша смог бы вытянуть мяч из дальнего угла, окажись чуть точнее выстрел бывшего игрока тульского «Арсенала» Кангва.
Не обошлось в четверг без российского гола, автором которого стал выступающий за «Бейтар» Григорий Морозов. Причем удар 31-летнего защитника оказался победным в игре, где израильтяне уступали 0:2 к середине первого тайма. Бывший динамовец начал в своем нынешнем клубе четвертый сезон, а до этого выступал в «Целе». Для Морозова нынешний результативный удар — первый в еврокубках. Посмотрим, последует ли продолжение в матчах с «Ригой».
«Актобе» сломался за семь минут
Насколько непросто с реализацией обстояли дела у «Астаны» на своем поле, настолько же эффективной была атака в Кишиневе. Два гола в гостях с интервалом в три минуты обеспечили более чем комфортное преимущество. Очень красивым получилось первое взятие ворот, когда Джоффри Чинеду первым касанием укротил мяч в штрафной, а вторым вогнал его в ближний верхний угол. Потом защитники «Зимбру» не сумели прервать передачу 37-летнего хорватского капитана гостей Томасова на издевательски разобравшегося с защитниками Камара. Теперь астанинцев ждут матчи со швейцарской «Лозанной».
А вот «Актобе» после сенсационной победы над «Спартой» не смог сохранить минимальное преимущество в Праге. Хотя по первому тайму казалось, что казахстанцам это по силам. Но стоило пропустить первый раз — все посыпалось, и три гола за семь минут отправили гостей в нокаут. По ходу данного отрезка одну из ключевых ролей сыграл бывший нападающий «Локомотива» Кухта, который головой сбросил мяч открывшему счет Бирманчевичу, а потом сам забил с паса дважды ассистировавшего партнерам латераля сборной Эквадора Пресьядо.
Евросезон Куликова завершен
Игру в Венгрии «Пюник» начал слишком пассивно и логично пропустил, позволив сопернику сравнять счет по сумме двух матчей. К перерыву армянская команда в целом выровняла игру, однако вторая половина началась с очередной серии атак на ворота гостей. Выдержать этот всплеск активности «Дьера» помогли спасение Авагяна и остановившая один из ударов штанга.
Героя первого матча — воспитанника «Локомотива» Даниила Куликова — поменяли на 67-й минуте. Уже со скамейки россиянин наблюдал, как счет едва не сравнял Нубисси. Камерунец резко пробил с линии штрафной, и мяч покинул поле, задев штангу. А в ответ венгры все же забили в результате фланговой атаки и удара головой автора голевого дубля Бенбуали. Ответный штурм «Пюника» — уже с участием вышедшего на замену нашего легионера Михаила Коваленко — казалось, помог перевести игру в овертайм.
Однако в добавленное арбитром время «Дьер» открыл себе дорогу в следующий раунд третьим голом, тогда как армянская команда свой шанс упустила. А за мгновения до финального свистка после углового над перекладиной пробил Коваленко. Для «Пюника» европейский сезон закончен, тогда как «Арарат-Армения» продлил свою кампанию в ЛК в очень эмоциональном стиле. Во-первых, гости сумели ответить на быстрый гол. Во-вторых, когда серия пенальти казалось неизбежной, дорогу в третий раунд открыл гол вышедшего на замену ганца Айонго. Далее «Арарат» ждет испытание пражской «Спартой».
Один из трех
Единственным представителем Белоруссии в еврокубках остался «Неман». Чемпион страны минское «Динамо», которое перед этим отборочным раундом отправило в отпуск лучшего тренера страны 2024 года Вадима Скрипченко, оказалось несостоятельным на фоне албанской «Эгнатии». А «Торпедо-БелАЗ», за которое сыграли арендованные соответственно у «Пари НН» и московского «Торпедо» россияне Глущенков и Орехов, после ничьей в первом матче получило три безответных мяча от «Маккаби».
Зато «Неман» вряд ли расстроен из-за упущенной победы над «Кошице», хотя казалось, что гол Евдокимова в добавленное арбитром время гарантирует второй успех в противостоянии со словацкой командой. Тем не менее, соперник сумел отыграться, и это должно стать уроком перед двухраундовой дуэлью с фарерским «Клаксвиком».
«Шерифу» достался «Андерлехт»
«Шериф» не прыгнул выше головы, снова уступив голландскому «Утрехту». Однако для бывшего гегемона молдавского чемпионата, который проиграл два последних титула, европейский сезон продолжится в ЛК. Правда, там перспективы тираспольцев, мягко говоря, сомнительны, ведь играть придется с «Андерлехтом».
Действующему чемпиону Молдавии «Милсами» соперник достался не такой страшный. «Виртус» из Сан-Марино — не самый плохой вариант. Тем более «Милсами» на эмоциональном подъеме после победы над «Будучностью». Ее в компенсированное время принес гол капитана — бывшего полузащитника «Крыльев Советов» Гынсаря.
Для другого молдавского клуба — «Петрокуба» — европейский сезон закончен. Это было понятно еще после домашнего поражения, а на своем поле «Сабах» сразу смял оборону соперника. Немец Микельс, в предыдущем раунде оформив хет-трик в игре с «Целе», исполнил еще один «трюк со шляпой» уже к перерыву. Во втором тайме за азербайджанскую команду сыграли двое наших легионеров — воспитанник «Анжи» Хайбулаев и бывший спартаковец Гулиев.
Андрей Кузичев