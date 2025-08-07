АЕК Николича не смог обыграть «Арис» Кокорина в первом матче 3-го отборочного раунда ЛК

Встреча в Лимасоле завершилась со счётом 2:2.
В составе «Ариса» голы забили Андроникос Какулис (18-я минута) и Коннор Голдсон (31). У АЕКа отличились Роберто Перейра (9) и Филипе Релвас (14).
Российский форвард кипрского клуба Александр Кокорин вышел на замену в перерыве.
Ответная игра команда состоится 14 августа в Афинах.
Во втором отборочном раунде Лиги конференций АЕК под руководством экс-тренера ЦСКА Марко Николича прошёл израильский «Хапоэль Беэр-Шева», «Арис» по сумме встреч обыграл венгерскую «Академию Пушкаша».
Футбол, Лига конференций, 3-й отборочный раунд
7.08.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Alphamega Stadium
Главные тренеры
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти