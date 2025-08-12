Киевское «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов, проиграв кипрскому «Пафосу»

Первая игра в польском Люблине, где номинальными хозяевами были киевляне, завершилась минимальной победой «Пафоса». По сумме двух встреч (3:0) кипрский клуб вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары между польским клубом «Лех» и «Црвеной Звездой» из Сербии (первый матч — 1:3).