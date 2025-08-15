Николич выбил Кокорина. Чалов, Оздоев и Иосифов остаются в еврокубках. Гибралтарский кошмар армянского «Ноа»

Не случилось чуда и в Ереване, где «Арарат-Армения» на стадионе своей академии не смог отыграться после крупного поражения в Праге. Правда, сражались хозяева отчаянно, и в ответ на пропущенный после ошибки перед штрафной гол заработали реализованный Балантой пенальти. А после дальнего удара Шагояна вратарь «Спарты» с трудом перевел мяч в штангу. Только даже утешительной ничьей не случилось. И если штрафной Ррахмани остановила перекладина, то в концовке армянская команда упустила открывшегося под длинную передачу Красничи. Сказалось, что к этому моменту «Арарат» остался в меньшинстве, так как ВАР не согласился с решением арбитра наказать Жуана Кейруша за грубый подкат всего лишь желтой карточкой.