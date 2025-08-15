Николич выбил Кокорина. Чалов, Оздоев и Иосифов остаются в еврокубках. Гибралтарский кошмар армянского «Ноа»

АЕК в шаге от основного этапа
Главный тренер «Ариса» Артем Радьков оставил Александра Кокорина в запасе. Зато в старте вышел родившийся в Назрани, но сейчас представляющий Финляндию Адам Мархиев. В свою очередь Марко Николичу пришлось решать непростую задачу, так как один из ключевых игроков АЕК — аргентинец Перейра — травмировался на первых минутах. А появления Кокорина пришлось ждать до середины второго тайма. К этому моменту команды успели обменяться результативными 11-метровыми, причем киприотам помог ВАР, так как изначально арбитр назначил штрафной.
Греки давили в конце основного времени и в начале овертайма. Забить же хозяевам удалось, когда игра выровнялась. Больше того, на 100-й минуте мог отличиться атаковавший с радиуса штрафной Кокорин. Когда мяч пролетел над перекладиной, Александр отреагировал очень эмоционально. Он понимал, сколь высока в этом матче цена эпизода. И каким же обидным для киприотов получился результативный ответ АЕК! Кутеса после заброса со своей половины поля под острым углом вошел в штрафную и ударом из-под защитника застал врасплох допустившего грубую ошибку вратаря. А ответная попытка Кокорина забить головой завершилась промахом.
Развязка же получилась максимально драматичной. Кокорин выстрелом с линии штрафной заставил звенеть перекладину, и в ответ надежды «Ариса» в быстрой контратаке убил серб Йович, простившийся этим летом с серией А. Кокорин еще успел создать момент партнеру, которому не дали забить вратарь и каркас, а также сам опасно пробил с острого угла, но переломить ситуацию не удалось. Европейская кампания «Ариса» закончена. А на пути Николича к основной стадии ЛК стоит «Андерлехт».
ПАОК гарантировал евро-осень
В этот раз в стартовый состав ПАОК попали как Федор Чалов, так и Магомед Оздоев. В концовке первого тайма бывший армеец пытался вывести соотечественника на удар, однако передача не дошла до адресата. Острее же выглядели австрийцы, и один раз гостям откровенно повезло. После своего углового «двуглавые орлы» получили в ответ выход один на один, но умчавшийся к воротам Балло проиграл дуэль голкиперу сборной Чехии Павленке.
Во второй половине греки прибавили в атаке. Заставил потрудиться вратаря выстреливший с тридцати метров Михайлидис. Над перекладиной направил мяч головой Чалов. А в концовке основного времени овертайм едва не отменил капитан ПАОК Живкович, но и ему чуть-чуть не хватило точности. При этом нельзя не отметить, что до этого второй за матч сумасшедший сейв выдал Павленка. А в начале первого дополнительного тайма, который проходил без замененных российских легионеров, маленькое чудо сотворил кипер «Вольфсбергера».
Как оказалось, для гола требовалось что-то особенное, и лучше других это понял Камара. Ненадолго засветившийся в «Роме» гвинеец потрясающим по исполнению ударом закрутил мяч в «девятку». Теперь за выход в основной этап ПАОК поспорит с хорватской «Риекой». Возможно, уже без Чалова, которого слухи настойчиво отправляют в турецкий «Кайсериспор». С уверенностью же можно сказать, что команда из Салоник осенью точно сыграет как минимум в Лиге конференций.
Остается в игре и воспитанник «Локомотива» Никита Иосифов, являющийся одним из лидеров «Целе». В принципе, после гостевых 5:0 Альберт Риера имел полное право дать некоторым лидерам отдохнуть, но сыграли все лучшие, включая забившего уже седьмой мяч в этом евро-сезоне хорвата Ковачевича, которого селекционеры присмотрели в корейской лиге. Иосифов же покинул поле на 78-й минуте при счете 2:2, после чего самые опытные игроки «Лугано» Штеффен и Алиоски чуть скрасили швейцарцам вылет из ЛК. А словенский клуб, у которого российские инвесторы и менеджмент, ставит задачу второй год подряд попасть в основной этап третьего по статусу еврокубка. Для этого нужно пройти более серьезного оппонента в лице чешского «Баника».
Без шансов для «Астаны»
Во вторник «Кайрат» прошел «Слован» в Лиге чемпионов и показал, что невозможное — возможно. Вот и Григорий Бабаян, главный тренер игравшей в прошлом сезоне в основном этапе ЛК «Астаны», выражал надежду на благоприятный исход. А конкретно на то, что доведенную до футболистов информацию удастся перенести на поле. И примерно с середины первого тайма казахстанцы стали прижимать активно начавшую «Лозанну» к воротам.
Был шанс у отыгравшего три сезона в «Оренбурге» Башича, который своим голом в Швейцарии дал команде надежду. Тут же вратарь гостей вытащил из-под перекладины выстрел Бартолеца, но отрезок перед перерывом остался за «Лозанной». Нули на табло сохранили спасение Сейсена и штанга. Однако в начале второго тайма швейцарцы свой гол все-таки забили, и оставшаяся часть встречи, по сути, превратилась в формальность. Представлять Казахстан в осенней части еврокубков в этот раз будет «Кайрат». Осталось только узнать — в ЛЧ или все-таки в ЛЕ, что более вероятно с учетом предстоящего соперничества с «Селтиком».
Осечка зенитовского воспитанника
Не случилось чуда и в Ереване, где «Арарат-Армения» на стадионе своей академии не смог отыграться после крупного поражения в Праге. Правда, сражались хозяева отчаянно, и в ответ на пропущенный после ошибки перед штрафной гол заработали реализованный Балантой пенальти. А после дальнего удара Шагояна вратарь «Спарты» с трудом перевел мяч в штангу. Только даже утешительной ничьей не случилось. И если штрафной Ррахмани остановила перекладина, то в концовке армянская команда упустила открывшегося под длинную передачу Красничи. Сказалось, что к этому моменту «Арарат» остался в меньшинстве, так как ВАР не согласился с решением арбитра наказать Жуана Кейруша за грубый подкат всего лишь желтой карточкой.
Надежда была на чемпиона Армении «Ноа», который после ничьей на Гибралтаре дома выглядел фаворитом. По игре свой статус хозяева оправдывали, только реализация была кошмарной. Так, губивший моменты Матеус Аиас на пике невезения не сумел переправить мяч в сетку головой из площади ворот. А какой шанс не использовал вышедший на замену Яколиш! Получив передачу от недолго поигравшего за «Ротор» Улада Омара, хорват поймал на паузе защитника и обвел голкипера, однако после такой красоты все испортил попаданием в штангу пустых ворот.
Мяч оказался в сетке только после выхода Сангаре один на один на исходе основного времени. К разочарованию трибун, сделано это было из офсайда. А в овертайме аттракцион неслыханной щедрости от игроков «Ноа» продолжился. Серия пенальти по такой игре стала неизбежностью и открылась попаданием гостей в штангу. Ситуация выровнялась, когда исполнявший третий удар воспитанник «Зенита» Сергей Мурадян сотряс перекладину. Роковой же стала осечка Этеки, забившего в первом матче. «Линкольн Ред Импс» гарантировал себе второе в истории участие в основной стадии еврокубков. А «Ноа» придется биться в Лиге конференций с «Олимпией».
Катастрофа в Сан-Марино
«Шериф» завершил европейскую кампанию в Кишиневе, а не в родном Тирасполе. Вслед за «Утрехтом», который ссылался на рекомендацию МИД Нидерландов, бельгийский «Андерлехт» тоже отказался ехать в Приднестровье по соображениям безопасности. Правда, в молдавской столице у гостей возникли свои проблемы, так как два африканских легионера не смогли с первой попытки пройти пограничный контроль.
Что касается игры, то в первом тайме брюссельцы не реализовали пенальти, а на их гол в концовке смог ответить нигериец Одеде. Прощание «Шерифа» с ЛК получилось достойным.
Этого не скажешь про действующего чемпиона Молдавии «Милсами», который проиграл 0:3 в Сан-Марино! Ну кто мог предположить такой вариант после домашних 3:2, где выиграть не помешали два удаления. Настоящая катастрофа команды, которую возглавляет бывший игрок «Краснодара» и «Амкара» Игорь Пикущак, чья тренерская карьера начиналась в системе «быков».
Победная премьера
«Неман» — король камбэков! В прошлом раунде команда из Гродно во встрече с «Кошице» превратила 0:2 в 3:2, а теперь ликвидировала отставание в два мяча по итогам первого матча. Причем на Фарерах белорусы сыграли невразумительно и чудом не уступили с крупным счетом. Спасли вратарь и промахи островитян, а сейчас выручил характер. Оба гола команда Игоря Ковалевича забила в концовке с интервалом в четыре минуты!
В это время на поле находился вышедший на замену российский форвард Юрий Клочков. На родине он недолго выступал за «Черноморец», а после крымской «Алушты» с 2021 года играет в белорусской лиге. До недавнего перехода в «Неман» Клочков защищал цвета «Слуцка» и могилевского «Днепра». Сегодняшний матч — его еврокубковый дебют, и свой удар в серии пенальти бивший вторым Юрий реализовал. А дорогу в следующий раунд, где нужно чудо в дуэли с «Райо Вальекано», открыл единственный промах соперника.
Единственным представителем Азербайджана в основной стадии еврокубков привычно станет «Карабах». А вот «Сабах», уволивший по окончании прошлого сезона Василия Березуцкого, который выиграл Кубок страны, после досадного поражения в Болгарии дома получил от «Левски» уже два безответных гола. Бывший спартаковец Аяз Гулиев наблюдал за этим со скамейки запасных, тогда как воспитанник «Анжи» Абдулах Хайбулаев вышел на замену на 65-й минуте.
Автор: Андрей Кузичев