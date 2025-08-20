Ассистентский дубль экс-игрока «Краснодара» помог «Карабаху» победить «Ференцварош» в ЛЧ

Встреча в Будапеште завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «Карабаха» голы забили Марко Янкович (50-я минута), Кевин Рентерия (67) и Муса Гурбанлы (85). Экс-игрок «Краснодара» Кади Боржес сделал две голевые передачи. «Ференцвароша» отличился Барнабаш Варга (29).
Ответная игра пройдёт 27 августа в Баку. Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в основной этап Лиги чемпионов, проигравший отправится в Лигу Европы.
Французский «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале прошлого сезона команда Луиса Энрике разгромила миланский «Интер» — 5:0.
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
19.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Groupama Arena
Главные тренеры
Робби Кин
Гурбан Гурбанов
