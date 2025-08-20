Ричмонд
Ассистентский дубль экс-игрока «Краснодара» помог «Карабаху» победить «Ференцварош» в ЛЧ

«Карабах» одержал победу над венгерским «Ференцварошем» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

Встреча в Будапеште завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Карабаха» голы забили Марко Янкович (50-я минута), Кевин Рентерия (67) и Муса Гурбанлы (85). Экс-игрок «Краснодара» Кади Боржес сделал две голевые передачи. «Ференцвароша» отличился Барнабаш Варга (29).

Ответная игра пройдёт 27 августа в Баку. Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в основной этап Лиги чемпионов, проигравший отправится в Лигу Европы.

Французский «ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале прошлого сезона команда Луиса Энрике разгромила миланский «Интер» — 5:0.

Ференцварош
1:3
Первый тайм: 0:0
Карабах
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
19.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Groupama Arena
Главные тренеры
Робби Кин
Гурбан Гурбанов
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти