«Брюгге» обыграл «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Окончен первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026, в котором встречались шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Брюгге».

Источник: Чемпионат.com

Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Айброкс» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

Ромео Верман на третьей минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Йорне Спилерс на седьмой минуте удвоил преимущество команды, а на 20-й минуте Брандон Мехеле увеличил разрыв в счёте. Данило на 50-й минуте отыграл один мяч.

Ответная встреча этих команд состоится 27 августа.

Рейнджерс
1:3
Первый тайм: 0:0
Брюгге
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф. Путь представителей лиг
19.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Ibrox Stadium
Главные тренеры
Барри Фергюсон
Ники Хайен
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти