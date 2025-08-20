«Брюгге» обыграл «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Ромео Верман на третьей минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Йорне Спилерс на седьмой минуте удвоил преимущество команды, а на 20-й минуте Брандон Мехеле увеличил разрыв в счёте. Данило на 50-й минуте отыграл один мяч.