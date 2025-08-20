«Брюгге» обыграл «Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Айброкс» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).
Ромео Верман на третьей минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Йорне Спилерс на седьмой минуте удвоил преимущество команды, а на 20-й минуте Брандон Мехеле увеличил разрыв в счёте. Данило на 50-й минуте отыграл один мяч.
Ответная встреча этих команд состоится 27 августа.
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф. Путь представителей лиг
19.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Ibrox Stadium
Главные тренеры
Барри Фергюсон
Ники Хайен
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти