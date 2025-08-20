Ричмонд
«Црвена Звезда» Тикнизяна проиграла «Пафосу» в матче Лиги чемпионов

Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» проиграл кипрскому «Пафосу» в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась на стадионе «Райко Митич» в городе Белград, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Уже на первой минуте киприотов вывел вперед Жоао Коррейя. На 52-й минуте Пепе реализовал пенальти, сделав счет 2:0. На 58-й минуте Бруно Дуарте свою попытку не реализовал, но отличился с добивания.

Скандально покинувший «Локомотив» защитник Наир Тикнизян провел на поле все 90 минут.

Ответный матч состоится 26 августа на стадионе «Альфамега» в Лимассоле.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Црвена Звезда
1:2
Первый тайм: 0:0
Пафос
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф
19.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич
Хуан Карлос Карседо
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти