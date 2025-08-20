Экс-краснодарец ведет «Карабах» в ЛЧ, клуб российского бизнесмена обыграл «Црвену Звезду», «Рейнджерс» убила дикая ошибка

Тикнизяну придется играть в Лиге Европы?
«Црвена Звезда» очень не хотела пересекаться в заключительном отборочном раунде с киевским «Динамо». Как по политическим причинам, предвидя почти гарантированные скандалы, так и по игровым. В Белграде говорили, что это один из самых серьезных соперников из возможных, только «Пафос» оказался сильнее, а в Белграде киприоты забили на первой же минуте. Наир Тикнизян не стал выбрасываться на Жоау Коррейя, словно не ожидая, что тот не будет ничего выдумывать, а крученым ударом из-под бывшего защитника «Локомотива» отправит мяч в ближний угол.
Свои же моменты чемпионы Сербии не реализовали (сейв вратаря и промах с нескольких метров), а от второго гола их спас ВАР. Как оказалось, мяч попал в руку пославшему мяч в сетку Бруно. Это был второй неприятный момент для «Пафоса», который потерял из-за травмы своего капитана и соавтора первого гола Танковича. В свою очередь, главный тренер «Звезды» Владан Милоевич, не дожидаясь перерыва, бросил в бой Бруну Дуарте, который забивал в трех из четырех квалификационных матчей. Отличился бразилец и на этот раз — добив мяч в сетку головой после нереализованного пенальти.
Правда, форвард лишь сократил отставание в счете, так как до этого свой 11-метровый (тоже назначенный за игру рукой) реализовали гости. Третий подход к точке помог отменить ВАР, так как мяч попал не в руку, а в спину игрока «Пафоса». С игры же не смог забить Ндиай, хотя ему требовалось поразить цель с линии площади ворот. Кипрский клуб, которым владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, все ближе к историческому выходу в основной этап главного еврокубка. Потрясающий результат для команды, которая во вторник провела первый в своей истории матч в континентальных турнирах!
Кин повторил результат Черчесова
«Хотим хорошо сыграть и вернуться в Баку с положительным результатом. С “Ференцварошем” мы уже встречались в 2022 году, и с тех пор составы команд изменились. Венгры умеют быстро переходить в атаку, а их тренер делает ставку на исполнителей, которые могут это реализовать. Мы же хотим больше контролировать мяч, быть креативными и постараться не пропустить. Но и забивать всегда важно — это придает уверенность и болельщикам, и нам», — говорил накануне игры в Будапеште главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.
Три года назад чемпионов Венгрии еще тренировал Станислав Черчесов, и тогда — после ничьей в Баку (1:1) — голевой пас нынешнего спартаковца Маркиньоса позволил хозяевам лишь избежать разгрома (1:3). А дважды ассистировавший партнерам Кади Боргес с тех пор успел поиграть в «Краснодаре», а этим летом вернулся в азербайджанский клуб из… «Ференцвароша». И напомнил о себе в начале второго тайма, когда после вброса аута накрутил защитника и выдал пас Леандро Андраде, который покатил мяч под дальний удар Янковичу. Так «Карабах» ответил на пятый в нынешнем отборочном цикле гол форварда сборной Венгрии Варги.
Дальше Кади заработал результативный балл при подаче углового, а самым расторопным перед воротами оказался защитник Медина. В итоге у Робби Кина получилось, как у Черчесова. Те же 1:3 и снова два голевых паса Кади, который отправил к воротам хладнокровно уложившего мяч впритирку со штангой Гурбанлы. При Гурбанове «Карабах» регулярно играет в осенней части еврокубков — и теперь в шаге от первого прорыва в ЛЧ.
Безумная ошибка
Шотландские команды славятся мощными дебютами на домашних стадионах, но «Рейнджерс», который с новым главным тренером Расселом Мартином крайне невразумительно начал сезон, к 20-й минуте полыхал. На табло горели цифры 0:3, с трибун «Айброкс» раздавался свист, а самые эмоциональные болельщики уже в тот момент решили отправиться домой.
«Брюгге», конечно, был хорош, но не покидает ощущение — на «джерс» слишком сильно подействовал первый пропущенный гол. Речь не о самом событии, а о том, как все произошло. Заблокированный удар хозяев, вынос Тсолиса в район центрального круга и затмение, нашедшее на Джигу. Понадеялся ли он на выход вратаря или не ожидал от соперника такой прыти — уже не важно. Защитник просто остановился, а оббежавший его, как стойку, Верман издевательски перебросил Батленда.
И совсем не по-британски выглядели хозяева, когда при подаче углового из центра штрафной без сопротивления бил Спилерс, а центральный защитник Мехеле забирал подбор и выцеливал дальний угол. «Джерс» стали самими собой во втором тайме. Один гол отыграл Данилу. Второй забил ярко играющий в этой квалификации Гассама, однако руки Миньоле уже были на мяче, что означает его фиксацию. Жаркой концовки не получилось, и в Бельгии шансов у шотландцев будет немного.
Автор: Андрей Кузичев