Экс-краснодарец ведет «Карабах» в ЛЧ, клуб российского бизнесмена обыграл «Црвену Звезду», «Рейнджерс» убила дикая ошибка

«Хотим хорошо сыграть и вернуться в Баку с положительным результатом. С “Ференцварошем” мы уже встречались в 2022 году, и с тех пор составы команд изменились. Венгры умеют быстро переходить в атаку, а их тренер делает ставку на исполнителей, которые могут это реализовать. Мы же хотим больше контролировать мяч, быть креативными и постараться не пропустить. Но и забивать всегда важно — это придает уверенность и болельщикам, и нам», — говорил накануне игры в Будапеште главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.