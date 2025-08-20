Ричмонд
Поддержать «Неман» всем городом. Матч плей-офф Лиги конференций УЕФА покажут в Гродно на большом экране

20 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Горожан и гостей Гродно пригласили вместе поболеть за футболистов «Немана», который 21 августа сыграет первый матч плей-офф Лиги конференций УЕФА. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.

Источник: sport5.by

Завтра вечером на большом экране, установленном на Советской площади, будет организована прямая трансляция этого долгожданного матча. Болельщиков и просто любителей футбола приглашают стать частью события и всем городом поддержать футбольный клуб «Неман» в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА, где гродненские футболисты выйдут на поле против испанского «Райо Вальекано».

Игра начнется в 21.00, а культурная программа ждет гостей с 19.00. Организаторы обещают активности, конкурсы с подарками и угощения на большом фуд-корте, а также музыкальную программу.

