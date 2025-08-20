Поддержать «Неман» всем городом. Матч плей-офф Лиги конференций УЕФА покажут в Гродно на большом экране

Завтра вечером на большом экране, установленном на Советской площади, будет организована прямая трансляция этого долгожданного матча. Болельщиков и просто любителей футбола приглашают стать частью события и всем городом поддержать футбольный клуб «Неман» в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА, где гродненские футболисты выйдут на поле против испанского «Райо Вальекано».
Игра начнется в 21.00, а культурная программа ждет гостей с 19.00. Организаторы обещают активности, конкурсы с подарками и угощения на большом фуд-корте, а также музыкальную программу.