Поддержать «Неман» всем городом. Матч плей-офф Лиги конференций УЕФА покажут в Гродно на большом экране

Завтра вечером на большом экране, установленном на Советской площади, будет организована прямая трансляция этого долгожданного матча. Болельщиков и просто любителей футбола приглашают стать частью события и всем городом поддержать футбольный клуб «Неман» в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА, где гродненские футболисты выйдут на поле против испанского «Райо Вальекано».