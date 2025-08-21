«Фенербахче» и «Бенфика» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 0:0.
На 82-й минуте после просмотра VAR был не засчитан гол нападающего «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири.
С 71-й минуты «Бенфика» играла в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Флорентину Луиш.
Ответная встреча между командами состоится 27 августа в Лиссабоне. Победитель противостояния сыграет в основном этапе Лиги чемпионов, проигравший отправится в Лигу Европы.
Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который возглавляет Луис Энрике. В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф. Путь представителей лиг
20.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Sukru Saracoglu
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Бруну Лаже
