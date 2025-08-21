Ричмонд
«Фенербахче» и «Бенфика» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Турецкий «Фенербахче» и португальская «Бенфика» сыграли вничью в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

Встреча в Стамбуле завершилась со счётом 0:0.

На 82-й минуте после просмотра VAR был не засчитан гол нападающего «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири.

С 71-й минуты «Бенфика» играла в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Флорентину Луиш.

Ответная встреча между командами состоится 27 августа в Лиссабоне. Победитель противостояния сыграет в основном этапе Лиги чемпионов, проигравший отправится в Лигу Европы.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен», который возглавляет Луис Энрике. В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Фенербахче
0:0
Первый тайм: 0:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Раунд плей-офф. Путь представителей лиг
20.08.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Sukru Saracoglu
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Бруну Лаже
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти