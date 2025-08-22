Гродненский «Неман» уступил на старте плей-офф квалификации Лиги конференций

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Линколн
0
:
Брага
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фредрикстад
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
1
:
Арда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайберниан
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Клара
1
:
Шэмрок Роверс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Абердин
2
:
ФКСБ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
3
:
Линфилд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лех
1
:
Генк
5
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Слован Бр
0
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
3
:
Динамо Тр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Бешикташ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
3
:
Динамо К
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шкендия
2
:
Лудогорец
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Самсунспор
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зриньски
0
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
2
:
Виртус
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
2
:
Дифферданж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
1
:
Ноа
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
0
:
Брённбю
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Серветт Ж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Андерлехт
1
:
АЕК
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
1
:
Баник О
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левски
0
:
АЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Неман
0
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
2
:
Рига
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
3
:
Сигма
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дьер
2
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
7
:
ЧФР
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вольфсбергер
2
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
4
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Текстильщик
0
:
Тверь
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Авангард К
1
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Тюмень
4
:
Ильпар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Гродненский «Неман» уступил на старте плей-офф квалификации Лиги конференций

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» потерпели поражение в первом матче плей-офф квалификации футбольной Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в венгерском Сегеде подопечные Игоря Ковалевича под проливным дождем в упорной борьбе уступили испанскому «Райо Вальекано» с результатом 0:1. Испанская команда сразу завладела инициативой, однако белорусы спокойно оборонялись, пытались проводить контратаки и в первом тайме счет так и не был открыт. Сразу после перерыва «Неман» пошел вперед и Антон Сучков вышел на ударную позицию, но не смог переиграть голкипера Аугусто Баталлью. Дальше игра шла на встречных курсах, соперники обменивались атаками и на 77-й минуте встречи Альваро Гарсия все же поразил ворота Максима Белова.

Второй поединок за выход в основной этап третьего по рангу клубного турнира Старого Света состоится 28 августа в Мадриде. В прошлом чемпионате Испании «Райо Вальекано» занял восьмое место. В минувшую пятницу в стартовом поединке нового национального первенства мадридский клуб уверенно переиграл на выезде футболистов «Жироны» со счетом 3:1.

Гродненский «Неман» впервые пробился в решающую стадию квалификации еврокубковых турниров. На пути к плей-офф команда Игоря Ковалевича прошла армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0, словацкий «Кошице» — 3:2 и 1:1, фарерский «Клаксвик» — 0:2 и 2:0 (победа по пенальти — 5:4). В этом сезоне «Неман» уже заработал почти 1,5 млн евро, а в случае выхода в основной этап ЛК получит еще более 3 млн евро.

Неман
0:1
Первый тайм: 0:0
Райо Вальекано
Футбол, Лига конференций, Раунд плей-офф
21.08.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Szent Gellert Forum
Главные тренеры
Игорь Ковалевич
Иньиго Перес
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти