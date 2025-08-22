Гродненский «Неман» уступил на старте плей-офф квалификации Лиги конференций

Сегодня в венгерском Сегеде подопечные Игоря Ковалевича под проливным дождем в упорной борьбе уступили испанскому «Райо Вальекано» с результатом 0:1. Испанская команда сразу завладела инициативой, однако белорусы спокойно оборонялись, пытались проводить контратаки и в первом тайме счет так и не был открыт. Сразу после перерыва «Неман» пошел вперед и Антон Сучков вышел на ударную позицию, но не смог переиграть голкипера Аугусто Баталлью. Дальше игра шла на встречных курсах, соперники обменивались атаками и на 77-й минуте встречи Альваро Гарсия все же поразил ворота Максима Белова.