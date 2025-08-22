Гродненский «Неман» уступил на старте плей-офф квалификации Лиги конференций

Сегодня в венгерском Сегеде подопечные Игоря Ковалевича под проливным дождем в упорной борьбе уступили испанскому «Райо Вальекано» с результатом 0:1. Испанская команда сразу завладела инициативой, однако белорусы спокойно оборонялись, пытались проводить контратаки и в первом тайме счет так и не был открыт. Сразу после перерыва «Неман» пошел вперед и Антон Сучков вышел на ударную позицию, но не смог переиграть голкипера Аугусто Баталлью. Дальше игра шла на встречных курсах, соперники обменивались атаками и на 77-й минуте встречи Альваро Гарсия все же поразил ворота Максима Белова.
Второй поединок за выход в основной этап третьего по рангу клубного турнира Старого Света состоится 28 августа в Мадриде. В прошлом чемпионате Испании «Райо Вальекано» занял восьмое место. В минувшую пятницу в стартовом поединке нового национального первенства мадридский клуб уверенно переиграл на выезде футболистов «Жироны» со счетом 3:1.
Гродненский «Неман» впервые пробился в решающую стадию квалификации еврокубковых турниров. На пути к плей-офф команда Игоря Ковалевича прошла армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0, словацкий «Кошице» — 3:2 и 1:1, фарерский «Клаксвик» — 0:2 и 2:0 (победа по пенальти — 5:4). В этом сезоне «Неман» уже заработал почти 1,5 млн евро, а в случае выхода в основной этап ЛК получит еще более 3 млн евро.
Игорь Ковалевич
Иньиго Перес
