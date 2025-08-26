«Кайрат» и Хайкин — в шаге от истории, ключевой матч для Моуринью. Интриги ответных игр ЛЧ

Жозе Моуринью в основном раунде Лиги чемпионов: согласитесь, ждём?! Португалец в последний раз участвовал в турнире с «Тоттенхэмом» в сезоне-2019/2020. А теперь рвётся в основной этап с «Фенербахче». Турки и португальцы не забили друг другу в первом матче квалификации. Теперь все вопросы решатся в Лиссабоне. До этого Моуринью играл в Португалии в сезоне-2017/2018. Тогда Жозе с «Манчестер Юнайтед» также приехал в гости к «Бенфике» и одержал победу (1:0, Лига чемпионов).