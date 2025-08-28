Лига чемпионов снова без Моуринью, сын Станковича забил за «Брюгге», экс-краснодарец помог выбить бывшую команду Челестини

Турецкий сериал имени Актюркоглу
Перед визитом в Лиссабон от Жозе Моуринью ждали новых откровений, и они, само собой, последовали. Только вместо прогнозировавшихся уколов в адрес «Бенфики», которой Особенный за всю карьеру проиграл только один раз, последовал залп по своим. А именно — по руководству. «Если бы Лига чемпионов была жизненно важна для моего клуба, то думаю, что-то было бы сделано в паузе между “Фейеноордом” и “Бенфикой”. Мы играем в обоих раундах одним составом, и клуб не приложил дополнительных усилий», — заявил Моуринью.
Малиец Доржелес, за которого «канарейки» заплатили «Зальцбургу» 18 миллионов евро, не заявлен в ЛЧ. А история с трансфером Керема Актюркоглу напоминает мыльную оперу. Вингер сборной Турции все еще может перейти в «Фенер», но пока он в Лиссабоне. Больше того — в среду Актюркоглу был одной из самых заметных фигур. После его стандарта и скидки Антониу Силвы гол Павлидиса отменили из-за офсайда Леандру Баррейру. Последнему откровенно не везло. На первых минутах Баррейру с нескольких метров не смог пробить вернувшегося в ворота «канареек» Ливаковича. Потом уже его гол отменили из-за фола в атаке.
Но в итоге именно Баррейру ассистировал вогнавшему мяч в верхний угол Актюркоглу, который отметил это событие, словно забил бывшей команде, хотя сделал себе имя в составе злейшего врага «Фенера» — «Галатасарая». В составе «львов» эмоции в аналогичных ситуациях были иными. А ведь случился исторический момент, потому что прежде в ЛЧ турецкие клубы никогда не пропускали от играющих за иностранные команды соотечественников. И гол Актюркоглу оказался решающим, так как редкий момент «Фенера» закончился попаданием Эн-Несири в каркас ворот, после чего гостей подвел Талиска. Когда-то бывший игрок «Бенфики» забивал на «Да Луж» в составе «Бешикташа», а сейчас его удалили за две желтые карточки, которые были получены в течение трех минут.
Унижение «Рейнджерс»
По ходу прошлого сезона «Рейнджерс» отправил в отставку Филиппа Клемана и под началом своего бывшего игрока Барри Фергюсона дошел до четвертьфинала Лиги Европы. Однако руководство клуба так и не избавило его от приставки «и.о.». Поглотивший «джерс» американский консорциум начал свое правление уже с новым тренером, только у Рассела Мартина дела идут со скрипом. Три ничьих на старте национального первенства, когда в списке соперников не было «Селтика», — настоящая катастрофа.
Спасала только ЛЧ, но непопадание в основной этап может привести к отставке Мартина. Если это так, то шансов у тренера не было уже после домашнего проигрыша. А робкие надежды «Рейнджерс» были безжалостно убиты «Брюгге» довольно быстро. Сначала Тресольди, выскочив на подачу Сейса, забил первый гол в новой команде. Потом за «фол последней» надежды на убегавшем к воротам Тсолисе удалили Ааронса, которому в нынешнем сезоне доверяют больше, чем легенде клуба Тавернье.
В большинстве же чемпионы Бельгии были беспощадны, забив к перерыву пять безответных мячей. Настоящее избиение, которое никак не соответствовало стадии турнира, основная часть которого пройдет без представителей Шотландии. Зато с «Брюгге», который очень симпатично выглядел в прошлом розыгрыше. Несколько звезд того состава — Де Кайпер, Ферран Жутгла, Яшари, Тальби и Каспер Нильсен — были проданы за серьезные деньги, и пришло время раскручивать новых звездочек.
Например, Александара Станковича — младшего сына главного тренера «Спартака». 20-летний воспитанник «Интера» провел прошлый сезон в «Люцерне», а летом «Брюгге» купил его у миланского клуба за 9,5 миллионов евро. Станкович-младший — опорный полузащитник, которому важнее разрушать чужие атаки, но и он принял участие в голевом пиршестве. Причем это не только его первый мяч за «Брюгге», но и дебютный успех в еврокубках.
Домашний эффект «Копенгагена»
В предыдущем раунде «Копенгаген» после гостевой ничьей с «Мальме» уничтожил географических соседей на своем стадионе (5:0). Повторение данного сценария теоретически можно было ожидать, исходя из того, как датчане неделю назад сыграли в Базеле. Однако стартовый штурм не принес результата, и все было очень непросто. Особенно — в первом тайме.
Второй же начался с блестящей подачи Ашури, который из-за травмы не играл с начала августа и вернулся в строй к важнейшей игре. Забил же опередивший защитников опытнейший Корнелиус, после чего на первый план вышел Котарски. Голкипер «Копенгагена» с интервалом в несколько минут выдал два крутых сейва, начав с нейтрализации удара в упор в исполнении Шакири.
«Базель» серьезно прибавил, тогда как хозяева остались без важной фигуры в центре поля — покинувшего газон при помощи врачей Маттссона. А в итоге ключевыми оказались как раз замены, которые в своем 150-м матче на посту главного тренера сделал Якоб Неструп. Праздник трибунам подарили заработавший пенальти экс-форвард «Краснодара» Классон и исполнивший удар с точки Мукоко. Так что увидим в основном этапе старых знакомых, включая бывшего нападающего «Спартака» Джордана Ларссона. А «Базель», которому чемпионство в прошлом сезоне вернул нынешний наставник ЦСКА Фабио Челестини, отправился в Лигу Европы.
Возвращение через восемь лет
Спустя восемь лет «Карабах» во второй раз в своей истории получил право выступить в основной части главного еврокубка. Причем, как и в предыдущем раунде, команда Гурбана Гурбанова после гостевой победы начала домашнюю игру с пропущенного мяча. И хотя «Ференцварош» заметно сильнее македонской «Шкендии», лучшая команда Венгрии тоже не смогла сохранить преимущество к перерыву бакинской игры.
Кохальски выручил, не позволив гостям развить успех, а когда «Карабах» отодвинул игру от своих ворот, роль первой скрипки исполнил Леандро Андраде. Игрок сборной Кабо-Верде сначала сам сравнял счет, а на последней минуте первого тайма в быстрой контратаке выкатил мяч капитану хозяев Зубиру.
Да, и второй тайм начался с гола получившего право на пенальти «Ференцвароша», но ситуация все равно оставалось под контролем «Карабаха». Трудно было поверить, что команда Робби Кина способна на подвиг за тайм. Однако горячая концовка все же случилась. Янкович мог ее отменить, но, имея двух адресатов для передач, взял инициативу на себя и промахнулся с радиуса штрафной. Зато 19-летнеий венгерский талант Тот застал вратаря врасплох неожиданным по исполнению стандартом.
Играть оставалось не менее десяти минут, а гостям требовался лишь один точный удар, чтобы перевести игру в дополнительное время. И шансы на это были, однако Кохальски реабилитировался за очевидную ошибку. Поляк вытащил из угла удар Варги головой, после чего главный снайпер «Ференцвароша» в падении направил мяч над перекладиной. Ну, а больше шансов гостям не дали.
Андрей Кузичев