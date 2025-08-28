Лига чемпионов снова без Моуринью, сын Станковича забил за «Брюгге», экс-краснодарец помог выбить бывшую команду Челестини

Но в итоге именно Баррейру ассистировал вогнавшему мяч в верхний угол Актюркоглу, который отметил это событие, словно забил бывшей команде, хотя сделал себе имя в составе злейшего врага «Фенера» — «Галатасарая». В составе «львов» эмоции в аналогичных ситуациях были иными. А ведь случился исторический момент, потому что прежде в ЛЧ турецкие клубы никогда не пропускали от играющих за иностранные команды соотечественников. И гол Актюркоглу оказался решающим, так как редкий момент «Фенера» закончился попаданием Эн-Несири в каркас ворот, после чего гостей подвел Талиска. Когда-то бывший игрок «Бенфики» забивал на «Да Луж» в составе «Бешикташа», а сейчас его удалили за две желтые карточки, которые были получены в течение трех минут.