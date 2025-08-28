Футболисты «Кайрата» сыграют на общем этапе Лиги чемпионов с «Реалом»

26 августа «Кайрат» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов обыграл шотландский «Селтик» (0:0, 3:2 — по пенальти, первый матч — 0:0) и стал второй командой из Казахстана в истории, которая вышла в основную стадию турнира. В 2015 году на групповом этапе турнира выступала «Астана».