Футболисты «Кайрата» сыграют на общем этапе Лиги чемпионов с «Реалом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Динамо К
1
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.00
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Янг Бойз
0
:
Слован Бр
0
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Генк
0
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.70
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Утрехт
0
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.70
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Дифферданж
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.50
П2
1.82
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Брённбю
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЕК
0
:
Андерлехт
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.55
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Баник О
0
:
Целе
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.50
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Арда
0
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
5.20
П2
1.30
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Фиорентина
0
:
Полесье
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.40
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Неман
0
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.30
П2
13.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
2
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
21.00
П2
41.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
2
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
25.00
П2
82.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Университатя Кр
2
:
Истанбул Башакшехир
1
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.85
П2
7.20
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
2
:
Левски
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
26.00
П2
66.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
ЧФР
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.95
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.60
П2
3.70
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
РФШ
1
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
1
:
Дьер
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.10
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
Все коэффициенты
П1
7.30
X
3.90
П2
2.40
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Локомотив
2
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сигма
0
:
Мальме
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
7.70
П2
1.16
Футбол. Лига конференций
доп. время
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.41
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.46
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.15
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.60
П2
23.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.98
П2
1.31
Футбол. Лига конференций
22:00
Серветт Ж
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.07
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Санта-Клара
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Футболисты «Кайрата» сыграют на общем этапе Лиги чемпионов с «Реалом»

Казахстанский «Кайрат» впервые сыграет в основной стадии турнира.

Источник: ФК "Кайрат"

ТАСС, 28 августа. Дебютант футбольной Лиги чемпионов казахстанский «Кайрат» сыграет на общем этапе Лиги чемпионов с испанским «Реалом». Жеребьевка проходит в четверг в Монако.

По ходу общего этапа «Кайрат» также встретится с финалистом прошлого розыгрыша итальянским «Интером», бельгийским «Брюгге», английским «Арсеналом», греческим «Олимпиакосом», датским «Копенгагеном» и кипрским «Пафосом», владельцем которого является россиянин Константин Ломакин.

26 августа «Кайрат» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов обыграл шотландский «Селтик» (0:0, 3:2 — по пенальти, первый матч — 0:0) и стал второй командой из Казахстана в истории, которая вышла в основную стадию турнира. В 2015 году на групповом этапе турнира выступала «Астана».

«Пафос» также станет новичком Лиги чемпионов. В заключительном раунде плей-офф квалификации команда переиграла сербскую «Црвену Звезду» (2:1, 1:1).

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является «Реал» (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.