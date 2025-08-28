Футболисты «Кайрата» сыграют на общем этапе Лиги чемпионов с «Реалом»

ТАСС, 28 августа. Дебютант футбольной Лиги чемпионов казахстанский «Кайрат» сыграет на общем этапе Лиги чемпионов с испанским «Реалом». Жеребьевка проходит в четверг в Монако.
По ходу общего этапа «Кайрат» также встретится с финалистом прошлого розыгрыша итальянским «Интером», бельгийским «Брюгге», английским «Арсеналом», греческим «Олимпиакосом», датским «Копенгагеном» и кипрским «Пафосом», владельцем которого является россиянин Константин Ломакин.
26 августа «Кайрат» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов обыграл шотландский «Селтик» (0:0, 3:2 — по пенальти, первый матч — 0:0) и стал второй командой из Казахстана в истории, которая вышла в основную стадию турнира. В 2015 году на групповом этапе турнира выступала «Астана».
«Пафос» также станет новичком Лиги чемпионов. В заключительном раунде плей-офф квалификации команда переиграла сербскую «Црвену Звезду» (2:1, 1:1).
Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является «Реал» (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.