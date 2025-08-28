«Монако» Головина и «Будё-Глимт» Хайкина встретятся на общем этапе Лиги чемпионов

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Динамо К
1
:
Маккаби
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
5.00
П2
7.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Янг Бойз
0
:
Слован Бр
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Генк
0
:
Лех
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.00
П2
5.75
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Утрехт
0
:
Зриньски
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Дифферданж
0
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.50
П2
1.80
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Брённбю
0
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЕК
0
:
Андерлехт
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.55
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Баник О
0
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
3.90
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Арда
0
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.10
П2
1.30
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Фиорентина
0
:
Полесье
1
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.00
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Неман
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.30
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
2
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
21.00
П2
41.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
2
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
18.00
П2
74.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Университатя Кр
2
:
Истанбул Башакшехир
1
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.90
П2
6.75
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
2
:
Левски
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
25.00
П2
66.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
ЧФР
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.95
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.60
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
РФШ
1
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рапид В
1
:
Дьер
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.10
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
Все коэффициенты
П1
7.25
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Локомотив
2
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Сигма
0
:
Мальме
1
Все коэффициенты
П1
67.00
X
5.80
П2
1.22
Футбол. Лига конференций
доп. время
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.41
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.46
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
21:45
Динамо Тр
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.15
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.60
П2
23.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.98
П2
1.31
Футбол. Лига конференций
22:00
Серветт Ж
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.07
П2
1.72
Футбол. Лига конференций
22:00
Легия
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Шэмрок Роверс
:
Санта-Клара
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Русенборг
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

«Монако» Головина и «Будё-Глимт» Хайкина встретятся на общем этапе Лиги чемпионов

Жеребьевка турнира проходит в Монако.

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Норвежский «Будё-Глимт» станет соперником «Монако» на общем этапе футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка проходит в Монако.

Также соперниками «Монако» станут испанский «Реал», английские «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», итальянский «Ювентус», бельгийский «Брюгге», турецкий «Галатасарай» и кипрский «Пафос», владельцем которого является россиянин Сергей Ломакин.

«Будё-Глимт» сыграет с «Манчестер Сити», германской «Боруссией» из Дортмунда, «Ювентусом», испанским «Атлетико», «Тоттенхэмом», чешской «Славией» и «Галатасараем».

За «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, в составе норвежского клуба ворота защищает его соотечественник Никита Хайкин. «Будё-Глимт» впервые примет участие в основном этапе Лиги чемпионов. Новичком турнира также станет «Пафос».

На жеребьевке 36 команд распределены по четырем корзинам согласно клубному рейтингу. Каждый клуб проведет на общем этапе по восемь матчей (по два с клубами из каждой корзины).

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Действующим победителем соревнования является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекорд по числу побед принадлежит «Реалу» (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.