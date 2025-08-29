Киевское «Динамо» победило «Маккаби», но вылетело из Лиги Европы

Первый матч между «Маккаби» и «Динамо» состоялся неделю назад. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты израильской команды. Таким образом, «Маккаби» Т-А сыграет в общем этапе Лиги Европы, а «Динамо» Киев завершило выступления в турнире. Команда сыграет в общем этапе Лиги конференций УЕФА.