Киевское «Динамо» победило «Маккаби», но вылетело из Лиги Европы

Победу со счётом 1:0 праздновали бело-голубые. На пятой минуте нападающий Эдуардо Герреро забил единственный мяч в игре.
Первый матч между «Маккаби» и «Динамо» состоялся неделю назад. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты израильской команды. Таким образом, «Маккаби» Т-А сыграет в общем этапе Лиги Европы, а «Динамо» Киев завершило выступления в турнире. Команда сыграет в общем этапе Лиги конференций УЕФА.
Футбол, Лига Европы, Раунд плей-офф
28.08.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Arena Lublin
Главные тренеры
Александр Шовковский
Жарко Лазетич
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти