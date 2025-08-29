Футболисты «Немана» завершили еврокубковый сезон крупным поражением

Гродно вновь болеет за «Неман»: тысячи людей смотрят второй матч плей-офф Лиги конференций УЕФА в центре города.
Сегодня в Мадриде в ответном поединке плей-офф квалификации подопечные Игоря Ковалевича проиграли с крупным счетом 0:4. В первом тайме хозяева имели большое преимущество, но по-настоящему опасных моментов практически не создали. Гости спокойно оборонялись и проводили острые контратаки. В одной из них Антон Сучков нанес сильный удар, но мяч попал в перекладину. В концовке тайма испанцы все же забили гол, но он был отменен из-за офсайда. Зато после перерыва им удалось отличиться дважды подряд — на 64-й минуте счет открыл Альваро Гарсия, а еще через две минуты ворота Максима Белова поразил Серхио Камельо. В заключительные десять минут Хорхе де Фрутос и Альваро Гарсия забили еще два мяча.
Неделю назад в венгерском Сегеде испанский клуб победил с минимальной разницей — 1:0.
Гродненский «Неман» впервые пробился в решающую стадию квалификации европейских кубковых турниров. На пути к плей-офф вице-чемпионы Беларуси прошли армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0, словацкий «Кошице» — 3:2 и 1:1 и фарерский «Клаксвик» — 0:2 и 2:0 (победа по пенальти — 5:4).
В этом еврокубковом сезоне «Неман» заработал порядка 1,5 млн евро.
