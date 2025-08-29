Футболисты «Немана» завершили еврокубковый сезон крупным поражением

Сегодня в Мадриде в ответном поединке плей-офф квалификации подопечные Игоря Ковалевича проиграли с крупным счетом 0:4. В первом тайме хозяева имели большое преимущество, но по-настоящему опасных моментов практически не создали. Гости спокойно оборонялись и проводили острые контратаки. В одной из них Антон Сучков нанес сильный удар, но мяч попал в перекладину. В концовке тайма испанцы все же забили гол, но он был отменен из-за офсайда. Зато после перерыва им удалось отличиться дважды подряд — на 64-й минуте счет открыл Альваро Гарсия, а еще через две минуты ворота Максима Белова поразил Серхио Камельо. В заключительные десять минут Хорхе де Фрутос и Альваро Гарсия забили еще два мяча.