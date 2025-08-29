Футболисты «Немана» завершили еврокубковый сезон крупным поражением

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Брейдаблик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Серветт Ж
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
3
:
Хайберниан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
4
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо К
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
2
:
Андерлехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
1
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
3
:
Полесье
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
4
:
Неман
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
4
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
5
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Хамрун Спартанс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Дьер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сигма
0
:
Мальме
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Футболисты «Немана» завершили еврокубковый сезон крупным поражением

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» не сумели пробиться в основной этап Лиги конференций, дважды уступив испанскому «Райо Вальекано», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорта Белоруссии

Гродно вновь болеет за «Неман»: тысячи людей смотрят второй матч плей-офф Лиги конференций УЕФА в центре города.

Сегодня в Мадриде в ответном поединке плей-офф квалификации подопечные Игоря Ковалевича проиграли с крупным счетом 0:4. В первом тайме хозяева имели большое преимущество, но по-настоящему опасных моментов практически не создали. Гости спокойно оборонялись и проводили острые контратаки. В одной из них Антон Сучков нанес сильный удар, но мяч попал в перекладину. В концовке тайма испанцы все же забили гол, но он был отменен из-за офсайда. Зато после перерыва им удалось отличиться дважды подряд — на 64-й минуте счет открыл Альваро Гарсия, а еще через две минуты ворота Максима Белова поразил Серхио Камельо. В заключительные десять минут Хорхе де Фрутос и Альваро Гарсия забили еще два мяча.

Неделю назад в венгерском Сегеде испанский клуб победил с минимальной разницей — 1:0.

Гродненский «Неман» впервые пробился в решающую стадию квалификации европейских кубковых турниров. На пути к плей-офф вице-чемпионы Беларуси прошли армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0, словацкий «Кошице» — 3:2 и 1:1 и фарерский «Клаксвик» — 0:2 и 2:0 (победа по пенальти — 5:4).

В этом еврокубковом сезоне «Неман» заработал порядка 1,5 млн евро.

Райо Вальекано
4:0
Первый тайм: 0:0
Неман
Футбол, Лига конференций, Раунд плей-офф
28.08.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Vallecas
Главные тренеры
Иньиго Перес
Игорь Ковалевич
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти