Долгожданный гол Чалова, новый успех Иосифова, АЕК Николича сыграет в Лиге конференций

Реванш в Салониках
На кипящей эмоциями «Тумбе» ПАОК с первых минут обрушил шквал атак на ворота «Риеки» и уверенно решил задачу выхода в основной этап ЛЕ. Подгоняемые болельщиками «двуглавые орлы» методично загружали штрафную многочисленными подачами, и как раз так был открыт счет. После корнера в исполнении капитана команды Живковича равновесие по сумме двух матчей восстановил Мейте, а до перерыва греки развили успех. Главный талант команды из Салоник Константелиас слева вошел в штрафную и, раскачав финтами защитника, пустил мяч в дальний угол.
А во второй половине случилось долгожданное событие — первый с февраля гол Федора Чалова. Форвард, которого Рэзван Луческу в этом сезоне стабильно выпускает в стартовом составе, переправил мяч в ворота с передачи Константелиаса. Эмоциями в этот момент фонтанировали и бывший форвард ЦСКА, и его партнеры, и несколько раз прокричавшие фамилию нашего легионера трибуны. Но конкуренция для Чалова усиливается: опытный новичок ПАОК Якумакис исполнил настоящий шедевр, перебросив защитника и расстреляв ворота с острейшего угла.
Для полного российского комплекта не хватило только гола проведшего очень качественный матч Магомеда Оздоева. Его успех был близок, но с интервалом в минуту дальний удар хавбека парировал вратарь, а когда Оздоев в падении пробил головой после подачи корнера, мяч на ленточке остановил защитник.
Стабильность «Целе»
А в ЛК снова сыграет словенский «Целе», который в предыдущем розыгрыше сенсационно дошел до четвертьфинала и там дал бой «Фиорентине». Впечатляющий успех балканского клуба, у которого российские инвесторы и менеджмент, а у главного тренера Альберта Риеры — паспорт РФ и супруга из нашей страны. Но самое приятное, что в нынешнем сезоне на лидирующие позиции вышел Никита Иосифов.
В еврокубковой кампании воспитанник «Локомотива» в овертайме забил решающий гол в противостоянии с азербайджанским «Сабахом». С этого все начиналось, Иосифов выделялся в каждом из матчей квалификации, а параллельно в шести турах национального первенства отправил мяч в сетку четыре раза. В четверг же очередной успех Никиты открыл дорогу в осеннюю часть еврокубков. После тяжелейшего домашнего матча «Целе» уже не в первый раз выдал отличный футбол на чужом поле.
Витория в Лиге Европы
Марко Николич хотел играть в еврокубках и с успехом решил данную задачу, не имея права на ошибку. Первый гол АЕК в ворота переживающего не лучшие времена «Андерлехта» — классика от бывшего главного тренера ЦСКА. Встречный прессинг в центральной зоне, успешный отбор и мгновенная передача от Элиассона (он забил важнейший гол на выезде) к штрафной, откуда Койта выстрелил под перекладину. А вторая половина началась с уже фирменного соло Кутесы, который закрутил мяч в дальний угол. Для соперников команд Николича 2:0 — почти приговор, и «Андерлехт» не смог доказать обратного. Все атаки бельгийцев разбились о защитные редуты прагматично сыгравших хозяев.
Забетонированными оказались о подступы к воротам «Панатинаикоса», который неделю назад устроил камбэк, а теперь добился нулевой ничьей в гостях у «Самсунспора». И тоже не обошлось без тренера, который в свое время работал в РПЛ. Экс-наставник «Спартака» Руй Витория вывел «Пао» в основной этап ЛЕ. Стоит заметить, что в прошлом сезоне под началом португальца было немало засветившихся в российском чемпионате футболистов, но большинство ушло. В том числе Юрий Лодыгин, который перебрался в «Левадиакос». Зато Витория получил серьезное усиление в лице соотечественника Ренату Санчеша и экс-миланца Калабрии. Осенью они пригодятся.
Наш человек в «Ноа»
После настоящей драмы в Лиге Европы, где «Ноа» не смог пройти гибралтарский «Линкольн Ред Импс», чемпионы Армении сделали то, что должно. А именно — второй раз подряд вышли в основной этап ЛК. Команда явно услышала слова своего главного тренера Сандро Перковича, который, несмотря на крупную победу в Словении, говорил о необходимости снова выиграть. Лучше всех установку хорватского специалиста усвоил Эдер Каштру, который забил сам и ассистировал удвоившему перевес хозяев Матеусу Аиасу. Да, в какой-то момент «Ноа» ослабил хватку и позволил сопернику отыграться, но всего через минуту после второго пропущенного гола армянская команда вернула себе сохранившееся до финального свистка преимущество в счете. Теперь осенью будем следить за игрой уроженца Санкт-Петербурга и воспитанника «Зенита» Сергея Мурадяна.
Кошмар «Бешикташа»
Если бы не нестабильность «Бешикташа», можно было бы говорить о главной сенсации дня. Но, наверное, правильнее назвать случившееся с «орлами» фиаско четверга. Команда, в которой собраны игроки национальных сборных, не имеет права выступать так, как стамбульцы. Да, продан в «Спартак» являвшийся лидером средней линии Жедсон Фернандеш, но в центре поля появился купленный у «Бенфики» за 25 миллионов евро Орхун Кекчу. Еще 8 миллионов заплатили «Лестеру» за его напарника Ндиди. Никуда не делись опытные португальцы — Рафа Силва и бывший игрок «Локомотива» Жоау Мариу, а в атаке есть Абрахам. С таким составом проходить «Лозанну» нужно по умолчанию. Однако «Бешикташ» начал евро-сезон с вылета из ЛЕ от «Шахтера», а теперь и вовсе вылетел из ЛК. Логичный итог — увольнение с поста главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец продержался в «Бешикташе» с января, и снова берет вынужденную паузу в карьере. А в Швейцарии не нарадуются на автора победного гола — пришедшего в «Лозанну» свободным агентом воспитанника «Арсенала» Батлера-Ойедеджи.
Андрей Кузичев