Долгожданный гол Чалова, новый успех Иосифова, АЕК Николича сыграет в Лиге конференций

Если бы не нестабильность «Бешикташа», можно было бы говорить о главной сенсации дня. Но, наверное, правильнее назвать случившееся с «орлами» фиаско четверга. Команда, в которой собраны игроки национальных сборных, не имеет права выступать так, как стамбульцы. Да, продан в «Спартак» являвшийся лидером средней линии Жедсон Фернандеш, но в центре поля появился купленный у «Бенфики» за 25 миллионов евро Орхун Кекчу. Еще 8 миллионов заплатили «Лестеру» за его напарника Ндиди. Никуда не делись опытные португальцы — Рафа Силва и бывший игрок «Локомотива» Жоау Мариу, а в атаке есть Абрахам. С таким составом проходить «Лозанну» нужно по умолчанию. Однако «Бешикташ» начал евро-сезон с вылета из ЛЕ от «Шахтера», а теперь и вовсе вылетел из ЛК. Логичный итог — увольнение с поста главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец продержался в «Бешикташе» с января, и снова берет вынужденную паузу в карьере. А в Швейцарии не нарадуются на автора победного гола — пришедшего в «Лозанну» свободным агентом воспитанника «Арсенала» Батлера-Ойедеджи.