Украинский «Шахтёр» в дополнительное время победил «Серветт» и вышел в Лигу конференций

Основное время игры завершилось вничью. Победу со счётом 2:1 по итогам 120 минут праздновали футболисты украинской команды.
На 53-й минуте защитник хозяев Лилиан Нжо открыл счёт в матче. На 70-й минуте полузащитник «Шахтёра» Кевин восстановил равенство в счёте. На 113-й минуте нападающий Кауан Элиас вывел украинцев вперёд и принёс команде победу.
Первый матч между «Шахтёром» и «Серветтом» проходил неделю назад и завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Шахтёр» квалифицировался в общий этап третьего по значимости еврокубкового турнира.
Рене Вайлер
Марино Пушич
