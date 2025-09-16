Ричмонд
Футбол
Хоккей
П1 1.19 X 7.70 П2 16.00
1-й тайм
Бенфика
0
:
Карабах
0
П1
1.19
X
7.70
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ювентус
0
:
Боруссия Д
0
П1
2.05
X
3.62
П2
4.05
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Вильярреал
0
П1
1.98
X
4.85
П2
7.25
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
0
П1
1.44
X
3.70
П2
12.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Марсель
П1
1.40
X
5.60
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
«Арсенал» обыграл «Атлетик» в первом матче нового сезона Лиги чемпионов

«Арсенал» обыграл «Атлетик» в стартовом матче нового сезона Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Арсенал» обыграл испанский «Атлетик» в матче основного этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Бильбао завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили вышедшие на замену Габриэл Мартинелли (72-я минута) и Леандро Троссард (87).

«Арсенал» в следующем туре сыграет 1 октября на выезде с греческим «Олимпиакосом», «Атлетик» в тот же день встретится на выезде с дортмундской «Боруссией».

В другом матче дня бельгийский «Юнион» победил в гостях нидерландский ПСВ — 3:1.

Атлетик
0:2
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
16.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Микель Артета
Голы
Арсенал
Габриел Мартинелли
(Леандро Троссар)
72′
Леандро Троссар
(Габриел Мартинелли)
87′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
2
Андони Горосабель
7
Алехандро Беренгер
9
Иньяки Уильямс
3
Даниэль Вивиан
4
Айтор Паредес
18
Микель Хаурегисар
85′
19
Адама Бойро
68′
17
Юри Берчиче
23
Роберт Наварро
61′
20
Унаи Гомес
81′
30
Алехандро Рего
8
Ойан Сансет
68′
11
Горка Гурусета
6
Микель Весга
81′
22
Николас Серрано
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
7′
23
Микель Мерино
36
Мартин Субименди
90+1′
3
Кристиан Москера
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
90′
5
Пьеро Хинкапье
14
Виктор Дьекереш
65′
19
Леандро Троссар
20
Нони Мадуэке
85′
90′
16
Кристиан Нергор
10
Эбере Эзе
71′
11
Габриел Мартинелли
Статистика
Атлетик
Арсенал
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
2
6
Угловые
2
2
Фолы
18
15
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти