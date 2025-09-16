«Арсенал» обыграл «Атлетик» в первом матче нового сезона Лиги чемпионов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Арсенал» обыграл испанский «Атлетик» в матче основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Бильбао завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили вышедшие на замену Габриэл Мартинелли (72-я минута) и Леандро Троссард (87).
«Арсенал» в следующем туре сыграет 1 октября на выезде с греческим «Олимпиакосом», «Атлетик» в тот же день встретится на выезде с дортмундской «Боруссией».
В другом матче дня бельгийский «Юнион» победил в гостях нидерландский ПСВ — 3:1.
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
16.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
San Mames
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Микель Артета
Голы
Арсенал
Габриел Мартинелли
(Леандро Троссар)
72′
Леандро Троссар
(Габриел Мартинелли)
87′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
2
Андони Горосабель
7
Алехандро Беренгер
9
Иньяки Уильямс
3
Даниэль Вивиан
4
Айтор Паредес
18
Микель Хаурегисар
85′
19
Адама Бойро
68′
17
Юри Берчиче
23
Роберт Наварро
61′
20
Унаи Гомес
81′
30
Алехандро Рего
8
Ойан Сансет
68′
11
Горка Гурусета
6
Микель Весга
81′
22
Николас Серрано
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
7′
23
Микель Мерино
36
Мартин Субименди
90+1′
3
Кристиан Москера
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
90′
5
Пьеро Хинкапье
14
Виктор Дьекереш
65′
19
Леандро Троссар
20
Нони Мадуэке
85′
90′
16
Кристиан Нергор
10
Эбере Эзе
71′
11
Габриел Мартинелли
Статистика
Атлетик
Арсенал
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
2
6
Угловые
2
2
Фолы
18
15
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти