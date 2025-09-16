Ричмонд
Артета о победе на «Атлетиком»: «Очень сложный матч»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Атлетиком» (2:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

«Какое прекрасное место для футбольного матча. Атмосфера тут, вероятно, одна из лучших, где мне приходилось играть. Очень сложный матч. Мы знали, что первые 20 или 25 минут будут тяжелыми, особенно учитывая стиль игры соперника — интенсивный, прямолинейный, богатый на голы. Но после этого, думаю, мы начали брать игру под контроль. Во втором тайме мы доминировали гораздо сильнее и выглядели гораздо опаснее. И в итоге условия матча поспособствовали нашей победе. Я очень доволен», — сказал Артета после игры.

В следующем, 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» сыграет дома с «Олимпиакосом», а «Атлетик» встретится на выезде с дортмундской «Боруссией».