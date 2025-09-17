«Ювентус» и «Боруссия» сыграли самый результативный второй тайм в истории ЛЧ

В минувшем сезоне итальянский гранд дошёл до стадии стыковых матчей за право сыграть в ⅛ финала соревнования, где по сумме двух встреч уступил ПСВ (3:4 д. вр.). «Шмели» покинули турнир на стадии ¼ финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.