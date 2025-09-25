Ричмонд
ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с «Маккаби»

ПАОК и «Маккаби» сыграли вничью в матче первого тура Лиги Европы.

Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК сыграл вничью с «Маккаби» из Тель-Авива в матче первого тура Лиги Европы.

Встреча прошла в Салониках и завершилась со счетом 0:0. В стартовом составе хозяев вышел российский полузащитник Магомед Оздоев, покинувший поле на 66 минуте. Нападающий Федор Чалов вышел на замену на 72-й минуте.

В следующем туре ПАОК сыграет с испанской «Сельтой» на выезде 2 октября. В тот же день «Маккаби» проведет свой домашний матч в сербском городе Бачка-Топола против хорватского «Динамо».

В параллельном матче датский «Мидтьюлланн» обыграл «Штурм» (2:0). Российский голкипер Даниил Худяков не попал в заявку австрийской команды из-за травмы запястья, полученной в июле после падения с велосипеда. Ранее стало известно, что он проходит процедуру восстановления после операции и тренируется с общей группой.

ПАОК
0:0
Первый тайм: 0:0
Маккаби
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
24.09.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу
Жарко Лазетич
Составы команд
ПАОК
1
Иржи Павленка
3
Джонджо Кенни
24′
21
Абдул Рахман Баба
14
Андрия Живкович
16
Томаш Кендзера
5
Яннис Михаилидис
8
Суалихо Мейте
11
Тайсон
66′
2
Мади Камара
65
Иоаннис Константелиас
86′
18
Лука Иванушец
7
Георгиос Якумакис
72′
9
Федор Чалов
27
Магомед Оздоев
66′
77
Кирил Десподов
Маккаби
90
Рои Мишпати
6
Тайриз Асанте
3
Рой Ревиво
17
Кристиян Белич
90+3′
42
Дор Перец
13
Раз Шломо
5
Мохамед I Камара
65′
28
Иссуф Сиссоко
37′
73′
30
Итамар Ной
11
Сагив Йехезкель
89′
19
Элад Мадмон
77
Ошер Давида
73′
29
Элио Варела
10
Кервин Андраде
90′
36
Идо Шахар
Статистика
ПАОК
Маккаби
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
18
9
Удары в створ
5
3
Угловые
9
3
Фолы
14
18
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти