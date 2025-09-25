ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с «Маккаби»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК сыграл вничью с «Маккаби» из Тель-Авива в матче первого тура Лиги Европы.
Встреча прошла в Салониках и завершилась со счетом 0:0. В стартовом составе хозяев вышел российский полузащитник Магомед Оздоев, покинувший поле на 66 минуте. Нападающий Федор Чалов вышел на замену на 72-й минуте.
В следующем туре ПАОК сыграет с испанской «Сельтой» на выезде 2 октября. В тот же день «Маккаби» проведет свой домашний матч в сербском городе Бачка-Топола против хорватского «Динамо».
В параллельном матче датский «Мидтьюлланн» обыграл «Штурм» (2:0). Российский голкипер Даниил Худяков не попал в заявку австрийской команды из-за травмы запястья, полученной в июле после падения с велосипеда. Ранее стало известно, что он проходит процедуру восстановления после операции и тренируется с общей группой.
Рэзван Луческу
Жарко Лазетич
1
Иржи Павленка
3
Джонджо Кенни
24′
21
Абдул Рахман Баба
14
Андрия Живкович
16
Томаш Кендзера
5
Яннис Михаилидис
8
Суалихо Мейте
11
Тайсон
66′
2
Мади Камара
65
Иоаннис Константелиас
86′
18
Лука Иванушец
7
Георгиос Якумакис
72′
9
Федор Чалов
27
Магомед Оздоев
66′
77
Кирил Десподов
90
Рои Мишпати
6
Тайриз Асанте
3
Рой Ревиво
17
Кристиян Белич
90+3′
42
Дор Перец
13
Раз Шломо
5
Мохамед I Камара
65′
28
Иссуф Сиссоко
37′
73′
30
Итамар Ной
11
Сагив Йехезкель
89′
19
Элад Мадмон
77
Ошер Давида
73′
29
Элио Варела
10
Кервин Андраде
90′
36
Идо Шахар
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти