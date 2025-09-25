ПАОК с Чаловым и Оздоевым сыграл вничью с «Маккаби»

В параллельном матче датский «Мидтьюлланн» обыграл «Штурм» (2:0). Российский голкипер Даниил Худяков не попал в заявку австрийской команды из-за травмы запястья, полученной в июле после падения с велосипеда. Ранее стало известно, что он проходит процедуру восстановления после операции и тренируется с общей группой.