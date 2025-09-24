Болельщики ПАОКа провели акцию против Израиля на матче Лиги Европы с «Маккаби»

24 сентября стало известно, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные от турниров из-за давления со стороны США. По информации портала Israel Hayom, данный вопрос пока что не стоит на повестке дня у организации. Ранее ТАСС сообщил, что восемь экспертов Организации Объединенных Наций просят УЕФА и Международную федерацию футбола отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.