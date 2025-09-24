Болельщики ПАОКа провели акцию против Израиля на матче Лиги Европы с «Маккаби»

АФИНЫ, 24 сентября. /ТАСС/. Болельщики греческого ПАОКа провели акцию в поддержку Палестины на матче общего этапа футбольной Лиги Европы против израильского «Маккаби» из Тель-Авива. Об этом сообщает телеканал Eurosport.
Болельщики по ходу игры развернули баннеры, которые гласили «Остановите геноцид» и «Покажите красную карточку Израилю». Перед матчем ПАОК попросил фанатов воздержаться от подобных действий, поскольку это может повлечь санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
24 сентября стало известно, что УЕФА не будет отстранять израильские клубы и сборные от турниров из-за давления со стороны США. По информации портала Israel Hayom, данный вопрос пока что не стоит на повестке дня у организации. Ранее ТАСС сообщил, что восемь экспертов Организации Объединенных Наций просят УЕФА и Международную федерацию футбола отстранить израильские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Матч прошел в среду на домашнем поле ПАОКа и завершился нулевой ничьей. Российский полузащитник греческого клуба Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле 66 минут. Его соотечественник форвард Федор Чалов появился на поле на 72-й минуте.
Рэзван Луческу
Жарко Лазетич
1
Иржи Павленка
3
Джонджо Кенни
24′
21
Абдул Рахман Баба
14
Андрия Живкович
16
Томаш Кендзера
5
Яннис Михаилидис
8
Суалихо Мейте
11
Тайсон
66′
2
Мади Камара
65
Иоаннис Константелиас
86′
18
Лука Иванушец
7
Георгиос Якумакис
72′
9
Федор Чалов
27
Магомед Оздоев
66′
77
Кирил Десподов
90
Рои Мишпати
6
Тайриз Асанте
3
Рой Ревиво
17
Кристиян Белич
90+3′
42
Дор Перец
13
Раз Шломо
5
Мохамед I Камара
65′
28
Иссуф Сиссоко
37′
73′
30
Итамар Ной
11
Сагив Йехезкель
89′
19
Элад Мадмон
77
Ошер Давида
73′
29
Элио Варела
10
Кервин Андраде
90′
36
Идо Шахар
Главный судья
Свен Яблонски
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти