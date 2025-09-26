«Реал» привезет в Алматы основу, а «Кайрат» заработает на билетах миллионы евро: сколько именно?

До приезда «Реала» в Казахстан на матч Лиги чемпионов против «Кайрата» остаются считанные дни. Центральный стадион в Алматы будет переполнен, как никогда, ведь болельщики раскупили все билеты всего за 4,5 часа! Metaratings.ru подсчитал, сколько может заработать «Кайрат» за игру, и сравнил возможные доходы с матчдэй с европейскими клубами.
Билеты на «Реал» были распроданы за 4,5 часа
Старт продаж на матч с «Реалом» начался в 15:00 по мск во вторник, 24 сентября. Но уже через несколько часов все билеты были раскуплены. Ажиотаж оказался сумасшедшим — некоторые лишь в очереди на сайт находились на 200-тысячной позиции. И все это, несмотря на очень дорогие билеты:
- восточная трибуна — 150 тысяч тенге (19 420 рублей);
- западная трибуна — 250 тысяч (38 510 рублей), но первые два ряда на 1−9 секторах — 30 тысяч (4 620 рублей);
- северная и южная трибуны — 75 тысяч (9 710 рублей).
Для сравнения, билеты на Дженнифер Лопес, которая выступала в начале апреля на Центральном стадионе, доходили только до 27 тысяч рублей. И это на места рядом в VIP-зоне. А на Backstreet Boys, которые выступали в сентябре — до 20 тысяч. Но даже приезд иностранных звезд не вызвал в Казахстане такого внимания, как приезд «Реала».
Как сообщает телеграм-канал «ЖаркOFF», «Реал» привезет в Алматы сильнейший состав. Все-таки это лишь второй тур основного этапа Лиги чемпионов, а, значит, каждое очко имеет большое значение. В теории с дублем «Реал» мог бы оступиться в Казахстане, а после попасть в стыковой раунд. Два лишних матча в феврале никому не нужны.
На данный момент «Кайрату» положено в еврокубках 20,2 млн евро. Призовые — основной доход команд в Лиге чемпионов. Однако ажиотаж в Алматы настолько большой, что и билеты принесут клубу огромные деньги.
«Кайрат» выручит за матч миллионы евро
Точно подсчитать доходы «Кайрата» довольно сложно. Есть три причины:
- нет точных данных о вместимости каждого сектора на Центральном;
- неизвестно, была ли скидка для владельцев абонементов и сколько таких болельщиков выкупили билеты;
- собственно, даже неизвестна максимальная вместимость стадиона.
Сообщается, что Центральный может вместить 23,8 тысяч болельщиков. Однако регламент УЕФА довольно жесткий, поэтому некоторые места на арене не могут быть распроданы. К тому же 5% билетов выделены для гостевых болельщиков, и стоимость билетов на такие места не может превышать 60 евро.
В квалификации ЛЧ все домашние матчи «Кайрата» прошли при аншлагах. Но в протоколах всегда прописывалась посещаемость в 22 800 человек. И именно столько зрителей пришло на матч против «Актобе» в сентябре. Поэтому именно такую вместимость мы в нашем исследовании и взяли за основу — 22,8 тысячи болельщиков придут и на «Реал».
Что же касается вместимости каждого сектора по отдельности, то Metaratings.ru пошел радикальными мерами — мы постарались все подсчитать вручную. Так, по нашим оценкам, на северной трибуне могут разместиться до 5,3 тысячи человек. На юге — 4,5 тысячи. Аналогично мы посмотрели, сколько же мест продано за 150 тысяч тенге, и сколько — за 250 тысяч.
По нашим оценкам (при вместимости стадиона в 22,8 тысяч человек), и при отсутствии послаблений для владельцев абонементов, «Кайрат» заработает лишь на одной игре с «Реалом» до 4,6 млн евро. И это ведь еще без возможных призовых от УЕФА: ничья против «сливочных» принесет клубу 700 тысяч евро. А сенсационная победа — в три раза больше!
Стоимость билета на «Реал» в расчете на человека лишь немного меньше, чем в полуфинале ЛЧ
Даже если смотреть по минимальным расчетам, то это около 4 млн евро за одну игру. И это не просто много, а очень-очень много даже по европейским меркам. Особенно со стадиона, вмещающего 23 тысячи человек.
Каждый год УЕФА публикует финансовый отчет об экономике футбольных клубов и федераций. На данный момент доступны только документы за сезоне-2023/24, так как некоторые команды еще не раскрыли показатели за прошлый розыгрыш. Следующий отчет будет опубликован в конце осени 2025-го.
Насколько внушительны доходы «Кайрата»? Очень. Для сравнения, в среднем свыше 4 млн евро на каждом матче (в чемпионате и еврокубках) зарабатывают всего семь европейских команд — «Барселона», «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Бавария», «ПСЖ» и «Реал». И это не только билеты, а общий доход с «матчдэй» — сюда также входят сувениры, напитки, еда, скай-боксы, парковка и так далее.
Отметим, что это средние значения за весь год. «Кайрат» точно не окажется даже в топ-100 рейтинга, так как выручка от матчей чемпионата Казахстана явно далека от «европейского» уровня. Да и в Лиге чемпионов доходы с билетов выше, чем во внутренних первенствах. Например, «Интер» в полуфинале с «Барселоной» заработал рекордные для Италии 14,7 млн евро.
Однако есть один момент — на игру пришло 75,5 тысяч человек. Представим, что Центральный стадион вмещал бы столько же, а цены остались бы на уровне игры с «Реалом». Тогда бы «Кайрат» заработал за матч 13,25 млн евро. Разница не критична. К слову, «ПСЖ» на игре с «Арсеналом» заработал 12 млн евро, но «Парк де Пренс» вмещает вдвое больше, чем стадион в Алматы.
Проще говоря, в среднем на одного болельщика доход «Кайрата» на игре с «Реалом» будет на уровне последних стадий плей-офф топ-клубов. И при этом болельщики раскупили все билеты за 4,5 часа. Понятно, что на «Пафосе», «Олимпиакосе» и «Брюгге» такого ажиотажа не будет, но «Кайрат», по первым оценкам, суммарно на четырех домашних играх все равно сможет выручить свыше 15 млн евро.
Поэтому вопрос с новым стадионом в Алматы становится актуальным как никогда. Нынешняя Лига чемпионов — уникальный шанс для «Кайрата» выйти на новый уровень по доходам, которые позволят в будущем постоянно попадать в основные этапы еврокубков. Главное — суметь этим шансом воспользоваться.
Виктор Майоров