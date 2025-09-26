«Реал» привезет в Алматы основу, а «Кайрат» заработает на билетах миллионы евро: сколько именно?

По нашим оценкам (при вместимости стадиона в 22,8 тысяч человек), и при отсутствии послаблений для владельцев абонементов, «Кайрат» заработает лишь на одной игре с «Реалом» до 4,6 млн евро. И это ведь еще без возможных призовых от УЕФА: ничья против «сливочных» принесет клубу 700 тысяч евро. А сенсационная победа — в три раза больше!