The Guardian назвала турниры, от которых УЕФА хочет отстранить Израиль

УЕФА планирует отстранить мужскую и женскую сборные Израиля от Лиги наций, а тель-авивский «Маккаби» — от Лиги Европы. Санкции не будут касаться отборочного турнира ЧМ-2026. Решение могут принять на этой неделе.

Источник: Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается отстранить израильские команды только от турниров под своей эгидой, санкции не затронут отборочный турнир чемпионата мира, поскольку за него отвечает ФИФА. Об этом пишет The Guardian.

В случае принятия такого решения женская и мужская сборные Израиля будут отстранены от Лиги наций в этом сезоне, а «Маккаби» (Тель-Авив) — от Лиги Европы, второго по значимости еврокубка.

Ожидается, что эти меры могут быть утверждены исполкомом УЕФА на этой неделе, причем заседание могут провести быстро в режиме видеоконференции.

Вместо «Маккаби» в Лигу Европы могут «поднять» из Лиги конференций киевское «Динамо», которое проиграло израильской команде в квалификации.

Мужская сборная Израиля занимает третье место в группе I с девятью очками. Из группы напрямую на чемпионат мира выходят победители, занявшие вторые места команды пройдут в следующий квалификационный раунд.

Израильской команде осталось провести матчи с Норвегией, Италией и Молдавией.

Ранее представитель Госдепартамента заявил The New York Times, что США приложат все усилия, чтобы «полностью пресечь» любые попытки отстранить сборную Израиля от участия в чемпионате мира 2026 года.

23 сентября в ООН призвали УЕФА и ФИФА отстранить Израиль в качестве «необходимого ответа на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории». В Израиле обвинения в геноциде отвергли.

УЕФА с 2022 года не допускает сборную России к своим турнирам, в том числе к отбору чемпионата мира, из-за военной операции на Украине.