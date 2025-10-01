Ричмонд
«Барселона» против «ПСЖ» — это битва мозгов. Даже без главных звёзд будет огонь!

В отсутствие Дембеле, Рафиньи и Хвичи на первый план выйдут настоящие лидеры.

Источник: Getty Images

6 мая 2025 года «Интер» жесточайше обломал огромное число болельщиков по всему миру. Сначала Франческо Ачерби и затем уже в дополнительное время Давиде Фраттези загрузили каталонцам по голу — и лишили мир финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ». «Барса» не дотерпела до победы буквально несколько минут. Ещё в основное время у неё был миллион возможностей забить больше и закрыть игру, не оставив «Интеру» шансов на камбэк. Но получилось так, как получилось: миланцы героически победили, и финал мечты сорвался.

Как известно, лучшая вечеринка — та, что не состоялась. Почему? Да потому, что её нельзя превзойти! Можно нафантазировать, какой крутой она могла бы быть — и это никак не получится опровергнуть. Это же фантазия. Так же и с финалом «Барселона» — «ПСЖ», который многие хотели увидеть. Может быть, даже хорошо, что он не состоялся. Эта игра осталась сладкой, незапятнанной мечтой, которой не суждено было сбыться.

Однако стартовал новый сезон Лиги чемпионов, и «Барса» с Парижем всё-таки пересеклась. Не в финале, конечно. Гораздо раньше — во 2-м туре общего этапа. ЛЧ только начинается, градус противостояния никак не сравнить с плей-офф и уж тем более с его решающим матчем. Но вывеска всё равно огонь! И история с несложившимся финалом мечты только добавляет предстоящему матчу пряности.

Ещё одна важная «специя» — «Золотой мяч». Сразу несколько игроков из «ПСЖ» и «Барселоны» претендовали на приз. Ближе всех оказались Ламин Ямаль и Усман Дембеле. В итоге Ямаль стал вторым, а трофей достался Усману. Было бы очень круто увидеть на поле всех, кто бился за «ЗМ». Это игроки основы, топовые мастера. Плюс буквально только что у них была заочная рубка за главный индивидуальный приз. Сразу после такого увидеть их противостояние на футбольном поле было бы шикарно.

Но — опять не складывается, буквально как с прошлосезонным финалом мечты. Ямаль восстановиться успел, даже вышел в выходные в матче с «Реалом Сосьедад» и отдал голевую передачу на Роберта Левандовского, забившего победный гол. А вот Дембеле травмирован и не сыграет. Как и Рафинья — ещё одна большущая звезда, которую, по мнению многих, в голосовании за «Золотой мяч» поставили незаслуженно низко — на пятое место. Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия? Тоже мимо. Травмы, травмы, травмы…

С другой стороны, в отсутствие вышеназванных звёзд на первый план могут выйти те, кто не так часто оказывается в свете софитов, но на 100% этого заслуживает. Те, кто, на вкус голосовавших за «Золотой мяч», не достоин быть даже в десятке. Вот такие вот специфичные вкусы, сложно их понять…

«Барселона» и «ПСЖ» лишены многих сильнейших атакующих мускулов. Однако у обеих команд на месте мозги! Педри и Френки де Йонг в потрясающей форме. Их роль в доминировании «Барсы» на футбольном поле точно не меньше, чем у Рафиньи или Ямаля. Именно Френки с Педри держат на себе игру и кормят мячами тех, кто лидирует в бомбардирских списках. Это стилеобразующие люди, они задают тон всей команде.

Испанца вряд ли сильно беспокоит, что он занял лишь 11-е место в голосовании за «Золотой мяч». Педри представляется слишком умным, чтобы из-за этого переживать. Но как он провёл два матча после церемонии (с «Овьедо» и «Реалом Сосьедад») — полнейший восторг. Педри был прекрасен и до этого. Однако последние два матча — абсолютно запредельные! Он будто смеётся над теми, кто поставил его так низко.

Во встрече с «Сосьедадом» Педри результативными действиями не отметился. Но лучшим игроком матча признали именно его. Это был полёт! Педри контролировал всё. Он был распорядителем игры. Ни одно действие «Барселоны» не проходило без их с де Йонгом ведома. Однако если Френки просто был бесперебойно чёток, то Педри ещё и угощал эстетикой. Благодаря тому, что «Барса» вернулась с маленького стадиона имени Йохана Круиффа на «Монжуик», эту магию живьём смогло увидеть больше людей. Счастливцы!

В каком состоянии к матчу с «Барселоной» подойдут главные мозги «ПСЖ» — Витинья, Жоау Невеш и Фабиан Руис — вопрос. Невеш пропустил два последних матча, Руис — один. А Витинья на выходных был заменён уже в первом тайме матча с «Осером». Однако все трое — в заявке на игру ЛЧ, и это обнадёживает.

К слову, в случае с Витиньей внезапно сработала логика. Ему полагалось высокое место в голосовании за «Золотой мяч» — и он его занял. Португальца поставили третьим. В то же время Педри — 11-й, а Невеш, который вместе с Витиньей побеждал и в «ПСЖ», и в сборной Португалии, — 19-й, ниже Скотта Мактоминея. Попробуйте сами себе ответить, как такое может быть.

Парижский центр поля Невеш — Витинья — Руис — это пульсирующая артерия, через которую прокачивается вся командная кровь. Все трое дают объём, все трое могут забить. Но если Руис предпочитает атаковать ворота соперника с дистанции, то Витинья и особенно Невеш врываются в штрафную и орудуют уже там. Два гола Жоау ударами через себя за восемь минут в матче с «Тулузой» — один из главных хайлайтов сезона во всей Европе.

Впрочем, голы не главная специализация держателей парижского центра поля. Они конструкторы игры, визави Педри и де Йонга. Их задача — вести игру и осуществлять циркуляцию мяча. В том числе доводить его до Дембеле, Хвичи и Дуэ. То есть до тех, чья работа — забивать.

Увидеть финал «Барселона» — «ПСЖ» оказалось не суждено. Увидеть их матч в сильнейших составах сейчас, на общем этапе, к сожалению, тоже. Не будет Рафиньи, Дембеле, Кварацхелии и Дуэ. В таком случае пускай хотя бы выйдут сильнейшие люди в середине: Педри и де Йонг с одной стороны и Витинья с Невешем и Руисом — с другой.

Два топовых контролирующих центра поля, которые осуществляют свой контроль по разному. Увидеть их схватку будет страшно любопытно! С точки зрения футбольной мысли и футбольного искусства это должно быть круто. Даже без Дембеле, Рафиньи и других селеб из гонки за «Золотым мячом».

