«Барселона» против «ПСЖ» — это битва мозгов. Даже без главных звёзд будет огонь!

Как известно, лучшая вечеринка — та, что не состоялась. Почему? Да потому, что её нельзя превзойти! Можно нафантазировать, какой крутой она могла бы быть — и это никак не получится опровергнуть. Это же фантазия. Так же и с финалом «Барселона» — «ПСЖ», который многие хотели увидеть. Может быть, даже хорошо, что он не состоялся. Эта игра осталась сладкой, незапятнанной мечтой, которой не суждено было сбыться.