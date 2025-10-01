«Карабах» обыграл «Копенгаген» и одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов

Счет на 28-й минуте открыл Абдулла Зубир. На 83-й преимущество хозяев удвоил Эммануэль Аддай.
«Карабах» (6 очков) одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов. Ранее азербайджанская команда обыграла «Бенфику» (3:2). «Копенгаген» (1) потерпел первое поражение на общем этапе.
В следующем туре датский клуб дома сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 21 октября. «Карабах» 22 октября на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао.
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Tofiq Bahramov Republican Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Якоб Нееструп
Голы
Карабах
Абделла Зубир
28′
Эммануэль Аддай
(Нариман Ахундзаде)
83′
Составы команд
Карабах
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
74′
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
20
Кади Боржес
35
Педру Бикалью
44
Эльвин Джафаргулиев
90′
6
Крис Куаку
15
Леандру Андраде
78′
27
Турал Байрамов
85′
17
Камило Дуран
78′
7
Нариман Ахундзаде
21
Алексей Кащук
70′
11
Эммануэль Аддай
10
Абделла Зубир
90′
22
Муса Гурбанлы
Копенгаген
1
Доминик Котарски
15
Маркос Лопес
50′
11
Джордан Ларссон
5
Габриэл Перейра
12
Лукас Лерагер
10
Мохамед Эль-Юнусси
13
Родриго Уэскас
15′
22
Йорам Заге
16
Роберт
46′
20
Дзюнносукэ Судзуки
6
Пантелис Хатзидиакос
69′
30
Элиас Ашури
27
Томас Дилэйни
78′
21
Мадс Эмиль Мадсен
9
Юссуфа Мукоко
46′
7
Виктор Классон
Статистика
Карабах
Копенгаген
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
6
4
Угловые
4
7
Фолы
10
20
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
