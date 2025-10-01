Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Балтика
2
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.30
П2
3.36
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.63
П2
4.51
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.85
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Боруссия Д
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.86
П2
4.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.95
X
5.98
П2
1.36
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Наполи
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.75
П2
4.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.40
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Копенгаген
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

«Карабах» обыграл «Копенгаген» и одержал вторую победу подряд в Лиге чемпионов

«Карабах» на своем поле победил «Копенгаген» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Источник: Reuters

Счет на 28-й минуте открыл Абдулла Зубир. На 83-й преимущество хозяев удвоил Эммануэль Аддай.

«Карабах» (6 очков) одержал вторую подряд победу в Лиге чемпионов. Ранее азербайджанская команда обыграла «Бенфику» (3:2). «Копенгаген» (1) потерпел первое поражение на общем этапе.

В следующем туре датский клуб дома сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 21 октября. «Карабах» 22 октября на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Карабах
2:0
Первый тайм: 1:0
Копенгаген
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Tofiq Bahramov Republican Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Якоб Нееструп
Голы
Карабах
Абделла Зубир
28′
Эммануэль Аддай
(Нариман Ахундзаде)
83′
Составы команд
Карабах
99
Матеуш Кохальски
2
Матеус Силва
74′
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
20
Кади Боржес
35
Педру Бикалью
44
Эльвин Джафаргулиев
90′
6
Крис Куаку
15
Леандру Андраде
78′
27
Турал Байрамов
85′
17
Камило Дуран
78′
7
Нариман Ахундзаде
21
Алексей Кащук
70′
11
Эммануэль Аддай
10
Абделла Зубир
90′
22
Муса Гурбанлы
Копенгаген
1
Доминик Котарски
15
Маркос Лопес
50′
11
Джордан Ларссон
5
Габриэл Перейра
12
Лукас Лерагер
10
Мохамед Эль-Юнусси
13
Родриго Уэскас
15′
22
Йорам Заге
16
Роберт
46′
20
Дзюнносукэ Судзуки
6
Пантелис Хатзидиакос
69′
30
Элиас Ашури
27
Томас Дилэйни
78′
21
Мадс Эмиль Мадсен
9
Юссуфа Мукоко
46′
7
Виктор Классон
Статистика
Карабах
Копенгаген
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
6
4
Угловые
4
7
Фолы
10
20
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти