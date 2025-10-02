Ричмонд
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Атлетик» в матче 2-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Атлетик» Бильбао.

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе в Германии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Польша). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче открыл полузащитник «шмелей» Даниэль Свенссон на 28-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте хавбек Карни Чуквуэмека увеличил преимущество своей команды. На 61-й минуте гости отыграли один мяч усилиями нападающего Горки Гурусеты. На 82-й минуте форвард хозяев поля Серу Гирасси забил гол, а в добавленное время вингер Юлиан Брандт установил окончательный счёт — 4:1.

В первом туре ЛЧ немецкая команда сыграла вничью с «Ювентусом» со счётом 4:4, а «Атлетик» проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:2).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ». В финале предыдущего розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Боруссия Д
4:1
Первый тайм: 1:0
Атлетик
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Signal Iduna Park
Главные тренеры
Нико Ковач
Эрнесто Вальверде
Голы
Боруссия Д
Даниэль Свенссон
(Карим Адейеми)
28′
Карни Чуквуэмека
(Серу Гирасси)
50′
Серу Гирасси
(Марсель Забитцер)
82′
Юлиан Брандт
(Максимилиан Байер)
90+1′
Атлетик
Горка Гурусета
61′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
24
Даниэль Свенссон
20
Марсель Забитцер
25
Никлас Зюле
70′
4
Нико Шлоттербек
9
Серу Гирасси
87′
21
Фабиу Силва
7
Джоб Беллингем
69′
8
Феликс Нмеча
27
Карим Адейеми
63′
10
Юлиан Брандт
17
Карни Чуквуэмека
63′
14
Максимилиан Байер
89′
Атлетик
1
Унаи Симон
2
Андони Горосабель
59′
15
Иньиго Лекуэ
23
Роберт Наварро
4
Айтор Паредес
44′
30
Алехандро Рего
9
Иньяки Уильямс
46′
14
Эмерик Ляпорт
20
Унаи Гомес
63′
22
Николас Серрано
21
Мароан Саннади
80′
35
Ибон Санчес
3
Даниэль Вивиан
46′
16
Иньиго Руис де Галаррета
18
Микель Хаурегисар
46′
11
Горка Гурусета
Статистика
Боруссия Д
Атлетик
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
8
3
Угловые
4
0
Фолы
14
15
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти