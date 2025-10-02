«Боруссия» Дортмунд разгромила «Атлетик» в матче 2-го тура Лиги чемпионов

Счёт в матче открыл полузащитник «шмелей» Даниэль Свенссон на 28-й минуте. Во втором тайме на 50-й минуте хавбек Карни Чуквуэмека увеличил преимущество своей команды. На 61-й минуте гости отыграли один мяч усилиями нападающего Горки Гурусеты. На 82-й минуте форвард хозяев поля Серу Гирасси забил гол, а в добавленное время вингер Юлиан Брандт установил окончательный счёт — 4:1.