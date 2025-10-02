Ричмонд
Голы Мартинелли и Саки помогли «Арсеналу» переиграть «Олимпиакос» в матче Лиги чемпионов

Окончен матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречались «Арсенал» (Англия) и «Олимпиакос» (Греция).

Источник: Getty Images

Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье (Франция).

Габриэл Мартинелли открыл счёт на 12-й минуте, Букайо Сака удвоил преимущество команды на 90+2-й минуте.

После этой игры «Арсенал» с шестью очками находится в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов, «Олимпиакос» с одним очком находится в нижней её части.

В следующем туре «Арсенал» 21 октября примет на своём поле «Атлетико», «Олимпиакос» в тот же день сыграет в гостях с «Барселоной».

Арсенал
2:0
Первый тайм: 1:0
Олимпиакос П
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
1.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Хосе Луис Мендилибар
Голы
Арсенал
Габриел Мартинелли
12′
Букайо Сака
(Мартин Эдегор)
90+2′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
49
Майлс Льюис-Скелли
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
61′
14
Виктор Дьекереш
2
Вильям Салиба
4
Бен Уайт
58′
12
Юррьен Тимбер
23
Микель Мерино
58′
41
Деклан Райс
78′
19
Леандро Троссар
73′
10
Эберечи Эзе
11
Габриел Мартинелли
73′
7
Букайо Сака
6
Габриэл Магальяйнс
58′
75′
3
Кристиан Москера
Олимпиакос П
88
Константинос Тзолакис
20
Коштинья
3
Франсиско Ортега
56
Даниэл Поденсе
90′
9
Аюб Эль-Кааби
5
Лоренсо Пирола
10
Желсон Мартинш
62′
99
Мехди Тареми
22
Шикинью
86′
4
Жюлиан Бьянкон
45
Панайотис Рецос
86′
96
Христос Музакитис
14
Дани Гарсия
75′
16
Лоренцо Скипиони
32
Сантьяго Эссе
86′
27
Габриэл Стрефецца
Статистика
Арсенал
Олимпиакос П
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
5
3
Угловые
3
5
Фолы
13
17
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти