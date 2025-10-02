«Кристал Пэлас» обыграл киевское «Динамо» в матче Лиги конференций

Встреча в польском Люблине завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонской команды. Мячи забили Даниэль Муньос (31-я минута) и Эдди Нкетиа (58). На 76-й минуте английский клуб остался в меньшинстве из-за удаления защитника Борны Сосы за вторую желтую карточку.