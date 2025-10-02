«Кристал Пэлас» обыграл киевское «Динамо» в матче Лиги конференций

Встреча в польском Люблине завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонской команды. Мячи забили Даниэль Муньос (31-я минута) и Эдди Нкетиа (58). На 76-й минуте английский клуб остался в меньшинстве из-за удаления защитника Борны Сосы за вторую желтую карточку.
Во втором туре «Кристал Пэлас» примет кипрский АЕК 23 октября. «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с турецким «Самсунспором».
Результаты других матчей:
- КуПС (Финляндия) — «Дрита» (Косово) — 1:1;
- «Ноа» (Армения) — «Риека» (Хорватия) — 1:0;
- «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Линкольн» (Гибралтар) — 5:0;
- «Лозанна» (Швейцария) — «Брейдаблик» (Исландия) — 3:0;
- «Райо Вальекано» (Испания) — «Шкендия» (Северная Македония) — 2:0;
- «Омония» (Кипр) — «Майнц» (Германия) — 0:1;
- «Ягеллония» (Польша) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) — 1:0;
- «Лех» (Польша) — «Рапид» (Австрия) — 4:1.
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 1-й тур
2.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Arena Lublin, 6839 зрителей
Главные тренеры
Александр Шовковский
Оливер Гласнер
Голы
Кристал Пэлас
Даниэль Муньос
(Йереми Пино)
31′
Эдвард Нкетиа
(Йереми Пино)
58′
Составы команд
Динамо К
35
Руслан Нещерет
44
Владислав Дубинчак
39
Эдуардо Геррреро
6
Владимир Бражко
40
Кристиан Биловар
66
Алиу Тиаре
33′
18
Александр Тымчик
81′
20
Александр Караваев
32
Тарас Михавко
33′
9
Назар Волошин
7
Андрей Ярмоленко
67′
8
Александр Пихаленок
5
Александр Яцык
67′
16
Шола Огундана
10
Николай Шапаренко
81′
77
Владислав Блэнуцэ
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
24
Борна Соса
74′
76′
20
Адам Уортон
2
Даниэль Муньос
88′
59
Рио Кардинес
14
Жан-Филипп Матета
46′
9
Эдвард Нкетиа
18
Даити Камада
69′
55
Джастин Девенни
10
Йереми Пино
69′
7
Исмаила Сарр
19
Уилл Хьюз
38′
52′
8
Джефферсон Лерма
Статистика
Динамо К
Кристал Пэлас
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
1
7
Угловые
3
4
Фолы
7
14
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Лотар Д`Ондт
(Бельгия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти