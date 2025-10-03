Чалов не отметился результативными действиями в матче Лиги Европы

МАДРИД, 2 октября. /ТАСС/. Испанская «Сельта» дома со счетом 3:1 обыграла греческий ПАОК в матче второго тура общего этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Виго.
В составе победителей голы забили Яго Аспас, отличившийся на второй добавленной к первому тайму минуте, а также Борха Иглесиас (53) и Виллиот Сведберг (71). У ПАОКа отличился Йоргос Якумакис (37).
Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов вышел на замену на 61-й минуте и не отметился результативными действиями. В первом матче турнира против израильского «Маккаби» (0:0) Чалов вышел на замену и также не сумел отличиться. Полузащитник греческой команды Магомед Оздоев провел на поле весь матч и получил желтую карточку.
«Сельта» одержала первую победу на общем этапе в текущем сезоне, в первом туре испанская команда на выезде уступила германскому «Штутгарту» (1:2). В следующем туре «Сельта» примет «Ниццу» 23 октября, ПАОК в этот же день в гостях сыграет с французским «Лиллем».
В общем этапе Лиги Европы участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига Европы проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего розыгрыша стал английский «Тоттенхэм».
Клаудио Хиральдес
Рэзван Луческу
Яго Аспас
(Оскар Мингеса)
45+2′
Борха Иглесиас
(Виллиотт Сведберг)
53′
Виллиотт Сведберг
(Хави Руэда)
70′
Георгиос Якумакис
(Иоаннис Константелиас)
37′
13
Йонуц Раду
12
Ману Фернандес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
14
Дамьян Родригес
6
Илайш Мориба
79′
17
Хави Руэда
83′
32
Хави Родригес
3
Оскар Мингеса
41′
67′
24
Карлос Домингес
7
Борха Иглесиас
67′
9
Ферран Хутгла
10
Яго Аспас
74′
15
Брайан Сарагоса
19
Виллиотт Сведберг
43′
74′
18
Пабло Дуран
1
Иржи Павленка
23
Хоан Састре
21
Абдул Рахман Баба
65
Иоаннис Константелиас
5
Яннис Михаилидис
27
Магомед Оздоев
90+2′
77
Кирил Десподов
70′
11
Тайсон
2
Мади Камара
70′
14
Андрия Живкович
7
Георгиос Якумакис
51′
61′
8
Суалихо Мейте
4
Алессандро Вольякко
74′
16
Томаш Кендзера
22
Алессандро Бьянко
61′
9
Федор Чалов
Главный судья
Игор Паяч
(Хорватия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти