Футболист «Кайрата» Сорокин рассказал об ажиотаже перед матчем с «Реалом»

«Я в принципе всю игру помню. Таким знаковым моментом был наш розыгрыш, когда мы сразу могли забить. На первой секунде, возможно, был бы самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Что касается самой игры, то, может, какие-то моменты в плане командных действий, как можно было сыграть в разных ситуациях лучше, чтобы предотвратить ошибки. Также и с моментами, чтобы использовать их и показать максимум, чтобы это принесло нам какой-то положительный результат. Игра сложилась непросто, результат как бы показал, что у команд разные весовые категории, но мы старались отдаваться полностью, потому что много людей смотрело и переживало. Всем нам хотелось проявить себя с лучшей стороны», — добавил футболист «Кайрата».