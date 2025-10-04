Футболист «Кайрата» Сорокин рассказал об ажиотаже перед матчем с «Реалом»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.60
X
5.90
П2
1.34
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.27
П2
2.37
Футбол. Англия
14:30
Лидс
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.45
П2
2.68
Футбол. Испания
15:00
Овьедо
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.35
П2
3.21
Футбол. Премьер-лига
15:15
Рубин
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.71
П2
4.25
Футбол. Италия
16:00
Лацио
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.47
П2
4.72
Футбол. Италия
16:00
Парма
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.49
П2
4.30
Футбол. Германия
16:30
Аугсбург
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.60
П2
2.76
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.00
П2
5.10
Футбол. Германия
16:30
Боруссия Д
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.81
П2
4.90
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.67
П2
2.96
Футбол. Англия
17:00
Арсенал
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.32
П2
15.00
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.75
П2
6.40
Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.91
П2
7.00
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
Родина
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.99
П2
1.59
Футбол. Испания
17:15
Жирона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.40
П2
3.09
Футбол. Премьер-лига
17:30
Краснодар
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.08
П2
5.41
Футбол. Франция
18:00
Метц
:
Марсель
П1
X
П2
Футбол. Италия
19:00
Интер
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.48
П2
16.00
Футбол. Англия
19:30
Челси
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.95
П2
2.32
Футбол. Германия
19:30
Айнтрахт Ф
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
7.00
X
6.10
П2
1.40
Футбол. Испания
19:30
Атлетик
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.84
П2
6.40
Футбол. Премьер-лига
19:45
Динамо
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.95
П2
3.85
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.79
П2
4.10
Футбол. Италия
21:45
Аталанта
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.45
П2
3.25
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
7.40
Футбол. Франция
22:05
Осер
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.79
П2
2.04

Футболист «Кайрата» Сорокин рассказал об ажиотаже перед матчем с «Реалом»

Казахстанский клуб уступил на своем поле со счетом 0:5 в матче Лиги чемпионов.

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ажиотаж перед матчем Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» был большим, все люди в городе ярко приветствовали футболистов казахстанского клуба. Об этом ТАСС рассказал защитник «Кайрата» Егор Сорокин.

30 сентября «Кайрат» в Алма-Ате уступил мадридскому «Реалу» (0:5) в первом домашнем матче Лиги чемпионов.

«Честно сказать, в Казахстане я впервые, наверное, увидел такой ажиотаж. Мы выезжаем на матчи с базы. Перед игрой с “Реалом” люди иногда бибикали на машинах, иногда просто открывали окна, махали, снимали на телефоны. Это продолжалось до самого стадиона, — сказал Сорокин. — Когда подъезжали к стадиону, увидели большое количество людей с флагами, шарфами, атрибутикой, это придало какой-то внутренний импульс и заряд. Потому что видели, что болельщики вместе с тобой проживают этот момент в преддверии матча. Дали большой энергетический импульс. Потом приехали на стадион, начали готовиться к матчу».

«Для сравнения я впервые в Казахстане увидел вот что. Обычно мы приезжаем на стадион, осматриваем поле до разминки. Когда приехали перед матчем с “Реалом”, то уже был полный стадион. Такой эффект “вау” был. Хотя обычно все приходят на арену к началу матча. В этот раз почти забитый полностью стадион был даже до разминки», — добавил футболист.

Также Сорокин рассказал, как проходило время до матча в день игры. «Я в принципе как и всегда просыпаюсь, иду на завтрак, после него отдыхаю, стараюсь поменьше уделять времени телефону, чтобы не отвлекаться, — отметил он. — Как-то в голове прокручиваю игровые моменты, возможно, как я буду действовать на футбольном поле в той или иной ситуации. Потом мы идем всей командой на активацию, небольшая разминка в зале, какие-то мини-игры. Потом обед, время сна — час или час и 15 минут сплю. После этого собираюсь на игру. Могут быть теоретические занятия, тет-а-тет с тренерами. Условно говоря, вызывают защитников, какие-то моменты проговаривают, установка и выезд на матч».

«В этот раз меня отдельно не вызывали, наш главный тренер Рафаэль Радикович Уразбахтин уделил на установке чуть больше времени общекомандным действиям. На этом все», — заключил футболист.

Об игре и плане на матч

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо отметил начало игры в исполнении «Кайрата». «Нашей задачей было не нервничать с первых минут, чтобы сразу показали, что мы можем играть в футбол, можем оказать достойный уровень сопротивления. Заводить в какие-то рамки соперника, играя даже против такого гранда, как “Реал”, — сказал Сорокин. — Но нужно так действовать на протяжении всего матча, а не только 20 минут. Начало и в правду было хорошим, многих это удивило, кто смотрел матч на стадионе или по телевизору».

«Я в принципе всю игру помню. Таким знаковым моментом был наш розыгрыш, когда мы сразу могли забить. На первой секунде, возможно, был бы самый быстрый гол в Лиге чемпионов. Что касается самой игры, то, может, какие-то моменты в плане командных действий, как можно было сыграть в разных ситуациях лучше, чтобы предотвратить ошибки. Также и с моментами, чтобы использовать их и показать максимум, чтобы это принесло нам какой-то положительный результат. Игра сложилась непросто, результат как бы показал, что у команд разные весовые категории, но мы старались отдаваться полностью, потому что много людей смотрело и переживало. Всем нам хотелось проявить себя с лучшей стороны», — добавил футболист «Кайрата».

«Кайрат» стал второй командой из Казахстана, которая выступает в основном этапе Лиги чемпионов. В 2015 году до группового этапа дошла «Астана».