«Монако» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в ЛЧ, Головин вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Выступающий в чемпионате Франции по футболу «Монако» со счетом 0:0 сыграл вничью в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом».

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте, для россиянина это первое появление на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого игрок пропустил домашнюю встречу против бельгийского «Брюгге» (1:4) и выездной матч с английским «Манчестер Сити» (2:2) из-за травмы.

По итогам трех туров «Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице с 5 очками, «Монако» располагается на 27-й позиции, набрав 2 очка. В следующем матче английский клуб примет «Копенгаген», команда из чемпионата Франции сыграет в гостях против норвежского «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. Обе встречи пройдут 4 ноября.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.

Монако
0:0
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
22.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Томас Франк
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
12
Кайю Энрике
22
Мохаммед Салису
4
Йордан Тезе
28
Мамаду Кулибали
11
Магнес Аклиуш
27
Крепин Диатта
57′
10
Александр Головин
20
Кассум Уттара
70′
13
Кристиан Мависса
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
31
Ансу Фати
70′
18
Такуми Минамино
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
14
Арчи Грэй
4
Кевин Дансо
15
Лукас Бергвалль
60′
7
Хави Симонс
30
Родриго Бентанкур
60′
29
Пап Метар Сарр
9
Ришарлисон
47′
70′
39
Рандаль Коло Муани
28
Вильсон Одобер
69′
22
Бреннан Джонсон
20
Мохаммед Кудус
79′
24
Джед Спенс
Статистика
Монако
Тоттенхэм Хотспур
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
23
11
Удары в створ
8
2
Угловые
5
4
Фолы
13
12
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти