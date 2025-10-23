«Монако» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в ЛЧ, Головин вышел на замену

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Выступающий в чемпионате Франции по футболу «Монако» со счетом 0:0 сыграл вничью в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом».
Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте, для россиянина это первое появление на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого игрок пропустил домашнюю встречу против бельгийского «Брюгге» (1:4) и выездной матч с английским «Манчестер Сити» (2:2) из-за травмы.
По итогам трех туров «Тоттенхэм» занимает 15-е место в турнирной таблице с 5 очками, «Монако» располагается на 27-й позиции, набрав 2 очка. В следующем матче английский клуб примет «Копенгаген», команда из чемпионата Франции сыграет в гостях против норвежского «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. Обе встречи пройдут 4 ноября.
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Себастьян Поконьоли
Томас Франк
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
12
Кайю Энрике
22
Мохаммед Салису
4
Йордан Тезе
28
Мамаду Кулибали
11
Магнес Аклиуш
27
Крепин Диатта
57′
10
Александр Головин
20
Кассум Уттара
70′
13
Кристиан Мависса
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
31
Ансу Фати
70′
18
Такуми Минамино
1
Гульельмо Викарио
23
Педро Порро
37
Микки ван де Вен
6
Жоау Пальинья
14
Арчи Грэй
4
Кевин Дансо
15
Лукас Бергвалль
60′
7
Хави Симонс
30
Родриго Бентанкур
60′
29
Пап Метар Сарр
9
Ришарлисон
47′
70′
39
Рандаль Коло Муани
28
Вильсон Одобер
69′
22
Бреннан Джонсон
20
Мохаммед Кудус
79′
24
Джед Спенс
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти