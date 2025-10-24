«Линкольн» первым из Гибралтара выиграл матч в основном этапе турнира УЕФА

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23.10
Риека
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.25
П2
2.45
Футбол. Первая лига
17:15
КАМАЗ
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.27
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
1
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
3
:
ПАОК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
2
:
Црвена Звезда
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
2
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
2
:
Базель
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
2
:
Ференцварош
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
6
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брейдаблик
0
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дрита
1
:
Омония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хеккен
2
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
1
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шкендия
1
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
0
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
3
:
Сочи
0
П1
X
П2

«Линкольн» первым из Гибралтара выиграл матч в основном этапе турнира УЕФА

ТАСС, 24 октября. «Линкольн» со счетом 2:1 обыграл польский «Лех» в домашнем матче второго тура общего этапа Лиги конференций и стал первой командой из Гибралтара, одержавшей победу в основном этапе клубного международного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

У «Линкольна» голы забили Кике Гомес (33-я минута) и Кристиан Рутьенс (88-я минута). У проигравших отличился Микаэль Исхак (77, с пенальти).

«Линкольн» — единственный клуб из Гибралтара, который доходил до групповой стадии еврокубка. Впервые команде это удалось в сезоне-2021/22. Тогда «Линкольн» проиграл все шесть матчей в Лиге конференций, уступив датскому «Копенгагену» (0:4, 1:3), греческому ПАОКу (0:2, 0:2) и словацкому «Словану» (1:4, 0:2). В 2025 году «Линкольн» во второй раз пробился в основной этап еврокубкого турнира. В турнирах УЕФА гибралтарские клубы участвуют с сезона-2014/15.

Линколн
2:1
Первый тайм: 0:0
Лех
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
23.10.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Europa Point Stadium
Главные тренеры
Майк Макэлви
Нильс Фредериксен
Голы
Лех
Микаэль Исхак
77′
Составы команд
Линколн
6
Бернарду Лопеш
16
Хесус Тоскано
87′
Лех
41
Бартош Мрозек
99
Пабло Родригес
72
Матеуш Скшипчак
27
Войцех Монька
6
Тимоти Оума
20
Роберт Гумны
46′
2
Жоэл Перейра
19
Брайан Фиабема
57′
9
Микаэль Исхак
14
Лео Бенгтссон
46′
77
Луис Пальма
7
Янник Агнеро
25′
46′
88
Таофик Исмахил
23
Гисли Тордарсон
72′
43
Антони Козубаль
Статистика
Линколн
Лех
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
12
20
Удары в створ
3
6
Угловые
4
6
Фолы
15
17
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Хрисовалантис Теули
(Кипр)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти