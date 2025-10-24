«Линкольн» первым из Гибралтара выиграл матч в основном этапе турнира УЕФА

У «Линкольна» голы забили Кике Гомес (33-я минута) и Кристиан Рутьенс (88-я минута). У проигравших отличился Микаэль Исхак (77, с пенальти).
«Линкольн» — единственный клуб из Гибралтара, который доходил до групповой стадии еврокубка. Впервые команде это удалось в сезоне-2021/22. Тогда «Линкольн» проиграл все шесть матчей в Лиге конференций, уступив датскому «Копенгагену» (0:4, 1:3), греческому ПАОКу (0:2, 0:2) и словацкому «Словану» (1:4, 0:2). В 2025 году «Линкольн» во второй раз пробился в основной этап еврокубкого турнира. В турнирах УЕФА гибралтарские клубы участвуют с сезона-2014/15.
Майк Макэлви
Нильс Фредериксен
Микаэль Исхак
77′
6
Бернарду Лопеш
16
Хесус Тоскано
87′
41
Бартош Мрозек
99
Пабло Родригес
72
Матеуш Скшипчак
27
Войцех Монька
6
Тимоти Оума
20
Роберт Гумны
46′
2
Жоэл Перейра
19
Брайан Фиабема
57′
9
Микаэль Исхак
14
Лео Бенгтссон
46′
77
Луис Пальма
7
Янник Агнеро
25′
46′
88
Таофик Исмахил
23
Гисли Тордарсон
72′
43
Антони Козубаль
Главный судья
Хрисовалантис Теули
(Кипр)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти