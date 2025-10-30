«Гений с левой ногой». Как Марадона играл против «Спартака»

В сезоне-1990/91 московский «Спартак» принял участие в Кубке европейских чемпионов, на стадии 1/16 финала красно-белые в двухматчевом противостоянии прошли чешскую «Спарту» (2:0, 2:0), «Наполи» Диего Марадоны оказался сильнее венгерского «Уйпешта» (3:0, 2:0). После этого команды свела жеребьевка в ⅛ финала турнира.
Участник тех матчей двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой вспомнил, что в команде обрадовались тому, что соперником станет «Наполи». «Мы как футболисты, естественно, обрадовались, что к нам приедет Диего Марадона, не “Наполи”, а Марадона, — сказал Мостовой ТАСС. — Другое дело, что мы до “Наполи” спокойно играли в Европе и побеждали. Многие ребята даже не думали, кто есть в составе помимо Марадоны, хотя “Наполи” был чемпионом, состав был звездный. Нас в Европе никто особо не рассматривал».
Первая игра прошла 24 октября на старом стадионе неаполитанцев и завершилась со счетом 0:0. Марадона капитанил и провел полный матч. Футболисты хозяев владели территориальным преимуществом и создавали моменты, один из них был именно у аргентинца, но он не смог реализовать свой шанс.
Лучшими игроками матча стали Марадона, творивший своей левой ногой чудеса на газоне, и голкипер «Спартака» Станислав Черчесов, который не раз выручал красно-белых. Пару раз за россиянина сыграл каркас ворот — после ударов Джованни Франкини и Марко Барони. Спартаковцы огрызнулись в конце встречи — после ударов Мостового и нападающего Геннадия Перепаденко мяч дважды попадал в перекладину. Марадона после игры высказал недовольство результатом, отметив, что «Наполи» выглядел намного сильнее, а «Спартак» спасся.
Мостовой рассказал, что опекать в том матче аргентинца Олег Романцев доверил защитнику Василию Кулькову, хотя главный тренер «Спартака» не очень любил играть по персоналиям.
«Он как бы справился с Марадоной. Но приехали в Москву, стали разбирать игру, смотрели матч, но Марадона, конечно, творил немыслимые вещи. Все в шутку кричали, что Вася выключил Марадону, — отметил Мостовой. — А все самое опасное исходило именно от Марадоны. Лишний раз подчеркивает, что гений есть гений. Как с Месси, когда он в матче по пять футболистов накручивал. Марадона делал все, что хотел. Честно говоря, нам повезло в первой игре, в начале матча Марадона не забил свой момент, у кого-то из них еще был шанс отличиться. Но в конце и у нас было два момента».
Стадион «Наполи» тогда был похож на старые «Лужники» из-за окружающих поле велодорожек. В этом плане спартаковцам было легче реагировать на фанатов хозяев, те находились довольно далеко от поля, хоть и рьяно поддерживали свою команду. «Спартак» выдохнул — удержали «Наполи».
Инкогнито — Марадона
Ответная игра прошла в Москве в «Лужниках» 7 ноября. Основное время также завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее были спартаковцы. Победный мяч с точки на счету Мостового. При этом Марадона свою попытку реализовал — Черчесов не спас.
Приезд «Наполи» в Москву вызвал невероятный ажиотаж, не только футболисты, но и все болельщики ждали приезда Марадоны в страну. «Лужники» вместили порядка 100 тыс. болельщиков, по словам очевидцев, еще 100 тыс. заявок остались нерассмотренными. Все ждали праздника, но звездный аргентинец удивил.
Оказалось, что самолет с футболистами и тренерским штабом «Наполи» прилетел в Москву без него, поползли слухи, что Марадона пропустит матч. Тем более, что как раз в паузу между этими играми у аргентинца случился день рождения — ему исполнилось 30 лет. Как вспоминает Мостовой, в «Спартаке» на новость об отсутствии звездного игрока отреагировали очень позитивно. Но Марадона все-таки долетел до Москвы — он прибыл в столицу вечером за день до игры, 6 ноября. И тут же отправился на Красную площадь, где был запечатлен фотографами в роскошной шубе.
Мостовой рассказал, что перед матчем не сразу стало понятно, что Марадона попал в заявку «Наполи». «Смешной случай был уже в раздевалке, мы приехали в “Лужники”, нам принесли состав “Наполи”. Был один человек, отвечающий за это, он говорит: “Ребята, не понимаю, у них какой-то Инкогнито под 11-м номером”. А он не хорошо видел, прочитал так без очков. Все в команде подумали, что же это такое, какой еще Инкогнито. Он говорит, что под фамилией Инкогнито может Марадона появиться, еще кто-то, — сказал Мостовой. — Все подумали: ничего себе. Мы же не видели, что написано. Оказывается, это был футболист Инконьятти. Но Марадону в итоге в заявке увидели, он был в запасе, вышел потом во втором тайме».
В ноябре на Москву уже обрушился снег, что сыграло на руку спартаковцам. Хозяева владели преимуществом, отличный момент был у Дмитрия Попова в первом тайме — после подачи он принял мяч и пробил по воротам, но гостей спас вратарь Джованни Галли. Чуть позднее Валерий Шмаров при выходе один на один с Галли хотел перебросить голкипера, но тот сыграл руками вне штрафной, за что получил желтую карточку. Марадона за всем этим наблюдал со скамейки запасных, куда, как вспоминает Мостовой, периодически поглядывали и все футболисты «Спартака». Это же делали и присутствующие на стадионе болельщики. Во втором тайме Марадона начал разминаться, «Лужники» взорвались восторженным гулом — звезда скоро может выйти на поле.
Марадона появился на 63-й минуте, и игра «Наполи» преобразилась. Вся игра пошла через аргентинца, каждый футболист «Наполи» искал мячом его. «Конечно, Марадона выделялся на поле во время игры. Я жил на базе в Тарасовке. Каждый день сидел у монитора, просил видеооператора ставить игры Марадоны, — отметил Мостовой. — Прием мяча, обводка — это гений, даже говорить ничего не приходится. А левая нога! С таким маленьким ростом он на поле такое творил. Когда Марадона вышел во втором тайме ответного матча, все в игре “Наполи” поменялось, и штрафной он пробил, и кому-то головой накинул».
Серия пенальти
Голов за два матча зрители не увидели — после ничьей в Москве и дополнительного времени перешли к серии пенальти. Единственный промах у неаполитанцев допустил Барони, который попал в штангу в первом матче. У «Спартака» забили Валерий Карпин, Игорь Шалимов, Шмаров, Кульков и Мостовой. Марадона реализовал четвертый пенальти своей команды в серии.
Мостовой рассказал, что футболисты «Спартака» не готовились к серии пенальти. Послематчевые удары отрабатывались в свободное время после тренировок вместе со штрафными. «Когда основное и дополнительное время закончилось, нужно было решать, кто будет бить пенальти, я сразу сказал, что пойду последним, — вспоминает Мостовой. — Кто-то еще сказал, что готов. В шутку потом я и другие говорили, что я думал, что до меня очередь не дойдет. Может, я в голове так тоже в тот момент думал. А оказался решающий пенальти, не забей я его, неизвестно, что произошло бы».
Футболисты «Спартака», по словам Мостового, восприняли спокойно победу над «Наполи». Такими же были ощущения игры против Марадоны. Мостовой вспомнил, что у «Спартака» был максимально талантливый состав. Из него в будущем большинство выступало за зарубежные клубы. «Помогло, что погода в Москве была холодной. Сейчас поля хорошие, а раньше выходили, если трава есть, уже было хорошо. Хотя, с другой стороны, мы потом попали на “Марсель”, погода и поле были хуже, но не помогло, проиграли», — добавил Мостовой.
С Марадоной никому из игроков и тренерского штаба «Спартака» во время этого противостояния пообщаться не удалось. Однако кому-то досталась его футболка. «В то время мы всегда менялись футболками, но по-особенному. Обычно в раздевалку кто-то забегает, просит футболки тех, кто хочет обменяться. В тот момент вроде бы тоже было так. У меня точно была футболка “Наполи”, но раньше фамилии не писали, так сейчас и не помню, с кем поменялся. А вот у кого футболка Марадоны — до сих пор для меня загадка», — заключил Мостовой.
Потом в четвертьфинале «Спартак» прошел мадридский «Реал». (0:0, 3:1), но выйти в финал красно-белым не дал французский «Марсель». Спартаковцы уступили в полуфинале (1:3, 1:2).
Марадона умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года. Вместе с «Бока Хуниорс» он выиграл чемпионат Аргентины, с «Барселоной» — Кубок Лиги Испании, кубок и суперкубок страны, с «Наполи» — дважды чемпионат Италии, по одному разу стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Кубка УЕФА. Он завершил футбольную карьеру в 1997 году. После этого работал тренером в «Депортиво Мандию», «Расинге», сборной Аргентины, «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре» из ОАЭ, мексиканском «Дорадосе» и аргентинской «Химнасии и Эгсриме».