«Гений с левой ногой». Как Марадона играл против «Спартака»

Мостовой рассказал, что перед матчем не сразу стало понятно, что Марадона попал в заявку «Наполи». «Смешной случай был уже в раздевалке, мы приехали в “Лужники”, нам принесли состав “Наполи”. Был один человек, отвечающий за это, он говорит: “Ребята, не понимаю, у них какой-то Инкогнито под 11-м номером”. А он не хорошо видел, прочитал так без очков. Все в команде подумали, что же это такое, какой еще Инкогнито. Он говорит, что под фамилией Инкогнито может Марадона появиться, еще кто-то, — сказал Мостовой. — Все подумали: ничего себе. Мы же не видели, что написано. Оказывается, это был футболист Инконьятти. Но Марадону в итоге в заявке увидели, он был в запасе, вышел потом во втором тайме».