Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Реал» в матче Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты английского «Ливерпуля» дома со счетом 1:0 обыграли испанский «Реал» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».
В составе победителей гол на 61-й минуте забил Алексис Мак Аллистер.
Команды провели 13-й очный матч в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» одержал пятую победу, «Реал» был сильнее семь раз, в одном матче была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне команды также встречались на общем этапе, встреча пятого тура прошла в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Главным тренером «Реала» является испанец Хаби Алонсо, он возглавил команду перед началом текущего сезона. В период игровой карьеры он выступал за «Ливерпуль» (2004−2009) и «Реал» (2009−2014). В составе обеих команд он по разу выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Вместе с «Ливерпулем» он стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Играя за «Реал», Алонсо выиграл чемпионат Испании, два раза — кубок и один раз — суперкубок страны.
Команды по итогам четырех матчей набрали по девять очков. В следующем туре «Ливерпуль» примет нидерландский ПСВ, «Реал» на выезде встретится с греческим «Олимпиакосом». Обе игры пройдут 26 ноября.
О Лиге чемпионов
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.