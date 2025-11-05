Ричмонд
Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Реал» в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: Justin Setterfield/Getty Images

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты английского «Ливерпуля» дома со счетом 1:0 обыграли испанский «Реал» в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

В составе победителей гол на 61-й минуте забил Алексис Мак Аллистер.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 4.11.2025, 23:00
Ливерпуль
1
Реал
0

Команды провели 13-й очный матч в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» одержал пятую победу, «Реал» был сильнее семь раз, в одном матче была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне команды также встречались на общем этапе, встреча пятого тура прошла в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Главным тренером «Реала» является испанец Хаби Алонсо, он возглавил команду перед началом текущего сезона. В период игровой карьеры он выступал за «Ливерпуль» (2004−2009) и «Реал» (2009−2014). В составе обеих команд он по разу выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Вместе с «Ливерпулем» он стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. Играя за «Реал», Алонсо выиграл чемпионат Испании, два раза — кубок и один раз — суперкубок страны.

Команды по итогам четырех матчей набрали по девять очков. В следующем туре «Ливерпуль» примет нидерландский ПСВ, «Реал» на выезде встретится с греческим «Олимпиакосом». Обе игры пройдут 26 ноября.

О Лиге чемпионов

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.