«Ньюкасл» всухую победил «Атлетик»

«Ньюкасл» на своем поле обыграл «Атлетик» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

Источник: Reuters

У хозяев забили Дэн Берн и Жоэлинтон.

«Ньюкасл» поднялся на шестое место в таблице общего этапа ЛЧ с 9 очками, «Атлетик» идет на 27-й строчке с 3 очками.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет на выезде с «Марселем», а «Атлетик» встретится в гостях с пражской «Славией».

Ньюкасл Юнайтед
2:0
Первый тайм: 1:0
Атлетик
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Эрнесто Вальверде
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Дэн Берн
(Киран Триппьер)
11′
Жоэлинтон
(Харви Барнс)
49′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Ник Поуп
2
Киран Триппьер
7
Жоэлинтон
8
Сандро Тонали
12
Малик Тшау
4
Свен Ботман
33
Дэн Берн
65′
3
Льюис Холл
39
Бруну Гимарайнс
65′
67
Льюис Майли
27
Ник Вольтемаде
83′
41
Джейкоб Рэмси
11
Харви Барнс
65′
20
Энтони Эланга
10
Энтони Гордон
41′
23
Джейкоб Мерфи
Атлетик
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
7
Алехандро Беренгер
6
Микель Весга
3
Даниэль Вивиан
4
Айтор Паредес
57′
12
Хесус Аресо
69′
78′
2
Андони Горосабель
23
Роберт Наварро
70′
44
Сельтон Санчес
20
Унаи Гомес
78′
31
Асьер Йерро
18
Микель Хаурегисар
70′
22
Николас Серрано
30
Алехандро Рего
81′
16
Иньиго Руис де Галаррета
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Атлетик
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
8
12
Удары в створ
4
5
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
2
5
Фолы
11
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти