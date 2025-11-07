Иосифов начал камбэк «Целе», у Оздоева голевой пас, Арнаутович принес первую победу «Црвене Звезде»

ПАОК на подъеме
В прошлом туре «Лилль» сенсационно проиграл дома ПАОК с Оздоевым и Чаловым. А теперь уступил в гостях «Црвене Звезде», за которую выступает отыгравший 90 минут Наир Тикнизян. Ключевым моментом матча стал фол Берке Озера на выскочившем один на один Иваниче. Да, турок — настоящий кошмар пенальтистов, но в этот раз, даже угадав направление удара, ему пришлось капитулировать перед опытом Арнаутовича.
После ничьей и двух поражений белградцы наконец-то выиграли и могут побороться за попадание в стыки. Для чемпионов Сербии важно развить успех в следующем туре, когда они примут румынский ФКСБ. Может, их вдохновит то, что «Звезда» еще и прервала серию из пятнадцати матчей (=3−12) и обыграла представителя Франции впервые с 1998 года?! В свою очередь, для главного тренера «догов» Брюно Женезьо это первый случай, когда он два раза подряд уступил в ЛЕ.
ПАОК после первой победы вышел на матч с «Янг Бойз» без оставшихся в запасе российских легионеров и быстро получил численное преимущество. Бывший форвард «Ростова» Гигович, которого удалили в последнем туре чемпионата Швейцарии, получил еще одну красную карточку уже на 6-й минуте! Только, как это часто бывает, игра против десяти игроков дается даже сложнее, чем в равных составах.
«Двуглавые орлы» взломали желто-черную оборону уже во втором тайме. Защитник Баба выдал пас в центр штрафной, откуда Бьянко в падении вогнал мяч под перекладину. Закрепить же успех помог выход на замену Оздоева, который после двух подряд голевых дублей в греческом чемпионате продлил результативную серию, выдав пас в касание на оказавшегося перед пустыми воротами Якумакиса.
После этого гости развалились и пропустили еще дважды — после комбинаций с красивым завершением Константелиаса и выводом на пустой угол Баба. Чалов, появившись на поле на 79-й минуте, результативными действиями не отметился, а команда Рэзвана Луческу закрепилась в зоне стыков и приблизилась к топ-8. Теперь ПАОК примет в Салониках «Бранн». Норвежцы сейчас тоже на ходу в ЛЕ и после двух побед на выезде закончили вничью встречу с игравшей больше часа в меньшинстве «Болоньей» (0:0).
Первое поражение «Ноа»
В Лиге конференций для воспитанников российского футбола четверг складывался непросто. «Целе» с Никитой Иосифовым пропустил от «Легии» после удара Урбаньски с подбора из центра штрафной. Кроме того, у поляков до перерыва мог отличиться бывший полузащитник «Урала» Аугустыняк. Недовольный таким развитием событий Альберт Риера старался усилить атаку, выпустив на последние полчаса поигравшего в РПЛ за несколько клубов Лисаковича, и вместе с ним словенцы перевернули игру.
Переломным стал первый с начала октября гол Иосифова. Он не оставил шансов вратарю, совершив рывок под проникающий пас Квешича. А гол номер два — словно символ пойманного хозяевами куража. Капитан «Целе» Карничник в касание отправил выбитый из штрафной мяч в верхний угол. Три победы из трех возможных — потрясающий результат для скоромного по европейским меркам клуба. Но разве это кого-то удивляет после того, как балканцы весной дошли до четвертьфинала ЛК?!
А в составе армянского «Ноа», где выступает воспитанник «Зенита» Сергей Мурадян, уже привычно выделялся Мулахусейнович. Босниец отличался в каждом из трех туров основного этапа, забив победный мяч «Риеке» (1:0) и добыв гостевую ничью с «Университатей» (1:1). Вот и «Сигма» от него пропустила, когда форвард вылетел на прострел и со второй попытки в падении протолкнул мяч в сетку. Проблема же заключалась в том, что случилось это в интервале между двумя голами чехов, а отыграться уже не удалось. Впрочем, даже после первого поражения «Ноа» имеет реальные шансы на попадание в стыки. В следующем туре ереванцев ждет поездка в Шотландию в гости к «Абердину».
Магия «Вилла Парк»
После сенсационного поражения от «Гоу Эхед Иглз» команда Унаи Эмери вернулась в победный режим. Но при этом имевшие преимущество бирмингемцы едва не пропустили в концовке первого тайма. Повезло, что Эмилиано Мартинес все же остановил удар Дора Переца из площади ворот. А вот у поддержавшего атаку латераля хозяев Матсена позиция для удара была более сложной, однако голландец в компенсированное время забил практически с нулевого угла.
Во втором тайме запомнился обмен потенциально голевыми атаками. В первой из них после остроумного пропуска мяча еще один шанс получил Перец, и снова блестяще сыграл Мартинес. В ответ не забил транжиривший моменты Мален, но все же голландец отличился с пенальти после того, как в штрафной «Маккаби» зацепили защитника Консу. А если бы не вынос Шломо с ленточки, израильтяне покинули бы Англию с крупным поражением. У «Виллы» в 2025 году стопроцентный результат в домашних еврокубковых матчах — пять побед из пяти.
В гостях «Роме» лучше?
«Рейнджерс» стал оживать, поменяв главного тренера, хотя и проиграл на выходных в Кубке лиги «Селтику» (1:3). Однако в четверг «джерс» попали под мотивированную «Рому», которая в ЛЕ потерпела два подряд домашних поражения. В Глазго «волки» повели после корнера в исполнении Пеллегрини, когда Кристанте подрезал мяч в направлении дежурившего в районе дальней штанги Соуле.
Можно сказать, что страсть шотландцев оказалась бессильна против хладнокровия и класса команды Джан Пьеро Гасперини. Хозяева настойчиво рвались вперед, но пропустили, когда Довбик выкатил мяч уложившему его в угол Пеллегрини. Римляне выправляют ситуацию благодаря второй победе в турнире, хотя пока они только в зоне стыков. Причем, проигрывая дома, «Рома» показывает максимум на чужих полях.
Антони в огне и битва в Штутгарте
Главный матч вечера прошел под диктовку «Бетиса», который в первый раз взломал лионскую оборону усилиями Эззалзули. Его удар с острого угла принес андалусийцам корнер, после которого вингер открыл счет благодаря скидке Бакамбу в площадь ворот. И, естественно, не обошлось без обязательной красоты в исполнении Антони. Хотя, на самом деле, не знаешь, что впечатлило больше — как бразилец перебросил вратаря или шикарный голевой пас Марка Роки со своей половины поля. Что очевидно, так это статус Антони, который после мучений в «МЮ» расцвел под началом Мануэля Пеллегрини. Вингер — главная ударная сила зелено-белых в еврокубках, где весной «Бетис» играл в финале ЛК. В 12 матчах у него 6 голов и 5 результативных передач, а его команда в шаге от топ-8 Лиги Европы.
Куда более напряженной получилась встреча «Штутгарта» и «Фейеноорда», в которой зафиксировали рекордное за последние восемь еврокубковых сезонов количество фолов (48). Голов же поклонники швабов дождались в концовке, когда голкипер гостей задержался на выходе и позволил Эль-Ханнусу забить с рикошетом от перекладины.
А когда роттердамцы пытались устроить финальный штурм, их поймали на контратаке, и Фюрих вывел на пустые ворота Ундава. Вторая победа обеспечила немцам место в зоне стыков.
Статистика дня
0 (=4−4) гостевых побед в этом сезоне у «Ноттингема». Шанс обыграть «Штурм» (0:0) был упущен, когда штатный пенальтист «лесников» Гиббс-Уайт проиграл дуэль Кристенсену.
1 победу в последних 12 матчах в Нидерландах одержали португальские клубы. Эта статистика ухудшилась после того, как «Утрехт» в меньшинстве набрал свое первое очко против «Порту» (1:1).
3 сухих победы в ЛК у «Самсунспора». Турецкие клубы не начинали так успешно основную стадию еврокубков с 2012 года, когда мощно стартовал «Фенербахче».
12 очков из двенадцати возможных набрал в четырех турах «Мидтьюлланн». Датчане уверенно разобрались с «Селтиком» (3:1), который не побеждает на протяжении 15 гостевых еврокубковых матчей (=5−10) и пропустил в них 40 мячей.
14 матчей провел в ЛЕ главный тренер «Ниццы» Франк Эз и не выиграл ни разу (=4−12). Это худший результат в истории турнира.
Андрей Кузичев