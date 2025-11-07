Иосифов начал камбэк «Целе», у Оздоева голевой пас, Арнаутович принес первую победу «Црвене Звезде»

Главный матч вечера прошел под диктовку «Бетиса», который в первый раз взломал лионскую оборону усилиями Эззалзули. Его удар с острого угла принес андалусийцам корнер, после которого вингер открыл счет благодаря скидке Бакамбу в площадь ворот. И, естественно, не обошлось без обязательной красоты в исполнении Антони. Хотя, на самом деле, не знаешь, что впечатлило больше — как бразилец перебросил вратаря или шикарный голевой пас Марка Роки со своей половины поля. Что очевидно, так это статус Антони, который после мучений в «МЮ» расцвел под началом Мануэля Пеллегрини. Вингер — главная ударная сила зелено-белых в еврокубках, где весной «Бетис» играл в финале ЛК. В 12 матчах у него 6 голов и 5 результативных передач, а его команда в шаге от топ-8 Лиги Европы.