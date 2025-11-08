Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола

«На мой взгляд, правило офсайда сейчас вполне корректно. Благодаря VAR стало гораздо проще избегать ошибок. Менять правило — значит идти на неоправданный риск. Но я думаю, что можно изменить некоторые другие правила, чтобы улучшить футбол. Например, запретить возвращать мяч на свою половину после пересечения центра поля. Это сделает игру более динамичной. Нужно, чтобы футбол стал зрелищнее и быстрее, а для этого надо стремиться вести игру ближе к чужим воротам», — приводит слова Пеллегрини L'Equipe.