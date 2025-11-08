Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.26
П2
7.75
Футбол. Первая лига
15:00
Арсенал
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.69
П2
8.50
Футбол. Англия
15:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.22
П2
3.27
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.88
П2
5.46
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.30
П2
2.49
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.25
П2
2.42
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.50
П2
6.90
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.83
X
2.91
П2
3.01
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.25
П2
3.55
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.00
П2
7.00
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.00
X
4.06
П2
1.90
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.93
П2
2.53
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.50
П2
1.22
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.30
П2
3.38
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.65
П2
4.25
Футбол. Испания
18:15
Севилья
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.37
П2
3.76
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.40
П2
2.21
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.94
П2
7.00
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.20
П2
7.75
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
7.75
X
4.44
П2
1.48
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.76
П2
3.35
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.55
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.60
X
4.14
П2
1.59
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
2
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2

Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола

Пеллегрини предложил ввести правило о невозврате мяча после пересечения центра.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба «Бетис» Мануэль Пеллегрини предложил изменить правила игры.

После победы «Бетиса» над французским «Лионом» (2:0) в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы специалист заявил, что в футболе можно повысить динамику, если запретить командам возвращать мяч на свою половину поля после пересечения центральной линии, как в баскетболе.

«На мой взгляд, правило офсайда сейчас вполне корректно. Благодаря VAR стало гораздо проще избегать ошибок. Менять правило — значит идти на неоправданный риск. Но я думаю, что можно изменить некоторые другие правила, чтобы улучшить футбол. Например, запретить возвращать мяч на свою половину после пересечения центра поля. Это сделает игру более динамичной. Нужно, чтобы футбол стал зрелищнее и быстрее, а для этого надо стремиться вести игру ближе к чужим воротам», — приводит слова Пеллегрини L'Equipe.

Пеллегрини 72 года. В период тренерской карьеры он возглавлял такие клубы, как аргентинский «Ривер Плейт», испанские «Вильярреал», «Малага», мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити». Вместе с последним он выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2013/14, а также два Кубка английской лиги (2013/14, 2015/16). Кроме того, под его руководством «Бетис» выиграл Кубок Испании в сезоне-2021/22 и дошел до финала Лиги конференций в сезоне-2024/25.

Бетис
2:0
Первый тайм: 2:0
Лион
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 4-й тур
6.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio La Cartuja
Главные тренеры
Мануэль Пеллегрини
Паулу Фонсека
Голы
Бетис
Абде Эззалзули
(Седрик Бакамбю)
30′
Матеус дос Сантос Антони
(Марк Рока)
35′
Составы команд
Бетис
1
Альваро Вальес
24
Айтор Руибаль
90+3′
16
Валентин Гомес
21
Марк Рока
3
Диего Льоренте
4
Бернарду де Соуза Натан
8
Пабло Форнальс
78′
18
Нелсон Деосса
20
Джовани Ло Сельсо
65′
6
Серхи Альтимира
11
Седрик Бакамбю
70′
78′
9
Чими Авила
7
Матеус дос Сантос Антони
87′
17
Родриго Рикельме
10
Абде Эззалзули
87′
52
Пабло Гарсия
Лион
1
Доминик Грейф
39
Матис де Карвальо
20
Мартин Сатриано
7
Адам Карабец
21
Рубен Клюйверт
19
Мусса Ниакате
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
84′
22
Клинтон Мата
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
24′
46′
3
Николас Тальяфико
90′
6
Таннер Тессманн
65′
10
Павел Шульц
44
Халис Мера
65′
23
Тайлер Мортон
29
Энцо Молебе
46′
17
Афонсу Морейра
90+1′
Статистика
Бетис
Лион
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
9
10
Удары в створ
6
3
Угловые
2
6
Фолы
10
12
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Матей Юг
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти