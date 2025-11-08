Известный тренер предложил ввести в футболе правило из баскетбола

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба «Бетис» Мануэль Пеллегрини предложил изменить правила игры.
После победы «Бетиса» над французским «Лионом» (2:0) в матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы специалист заявил, что в футболе можно повысить динамику, если запретить командам возвращать мяч на свою половину поля после пересечения центральной линии, как в баскетболе.
«На мой взгляд, правило офсайда сейчас вполне корректно. Благодаря VAR стало гораздо проще избегать ошибок. Менять правило — значит идти на неоправданный риск. Но я думаю, что можно изменить некоторые другие правила, чтобы улучшить футбол. Например, запретить возвращать мяч на свою половину после пересечения центра поля. Это сделает игру более динамичной. Нужно, чтобы футбол стал зрелищнее и быстрее, а для этого надо стремиться вести игру ближе к чужим воротам», — приводит слова Пеллегрини L'Equipe.
Пеллегрини 72 года. В период тренерской карьеры он возглавлял такие клубы, как аргентинский «Ривер Плейт», испанские «Вильярреал», «Малага», мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити». Вместе с последним он выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2013/14, а также два Кубка английской лиги (2013/14, 2015/16). Кроме того, под его руководством «Бетис» выиграл Кубок Испании в сезоне-2021/22 и дошел до финала Лиги конференций в сезоне-2024/25.
Мануэль Пеллегрини
Паулу Фонсека
Абде Эззалзули
(Седрик Бакамбю)
30′
Матеус дос Сантос Антони
(Марк Рока)
35′
1
Альваро Вальес
24
Айтор Руибаль
90+3′
16
Валентин Гомес
21
Марк Рока
3
Диего Льоренте
4
Бернарду де Соуза Натан
8
Пабло Форнальс
78′
18
Нелсон Деосса
20
Джовани Ло Сельсо
65′
6
Серхи Альтимира
11
Седрик Бакамбю
70′
78′
9
Чими Авила
7
Матеус дос Сантос Антони
87′
17
Родриго Рикельме
10
Абде Эззалзули
87′
52
Пабло Гарсия
1
Доминик Грейф
39
Матис де Карвальо
20
Мартин Сатриано
7
Адам Карабец
21
Рубен Клюйверт
19
Мусса Ниакате
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
84′
22
Клинтон Мата
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
24′
46′
3
Николас Тальяфико
90′
6
Таннер Тессманн
65′
10
Павел Шульц
44
Халис Мера
65′
23
Тайлер Мортон
29
Энцо Молебе
46′
17
Афонсу Морейра
90+1′
Главный судья
Матей Юг
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти