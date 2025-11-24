Конте назвал «Карабах» открытием Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Антонио Конте заявил, что азербайджанский «Карабах» стал открытием нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Наполи» во вторник примет «Карабах» во встрече пятого тура основного этапа турнира, игра начнется в 23:00 мск. Неополитанская команда не проигрывала на стадионе имени Диего Марадоны в календарном году.
«Мы сосредоточены на “Карабахе” — матче, который нельзя недооценивать. Думаю, “Карабах” — своего рода открытие в этой Лиге чемпионов. Они будут демонстрировать интенсивный темп, и нам придётся играть с максимальной концентрацией. Они обыграли португальскую “Бенфику”, сыграли вничью с английским “Челси”. У них есть сильные игроки. Завтра годовщина смерти Диего Марадоны. Было бы здорово посвятить ему победу», — цитирует тренера Gazzetta dello Sport.
«Карабах» с семью очками в четырех играх идет на 15-м месте в турнирной таблице, «Наполи» (4 очка) идет на 24-й позиции.