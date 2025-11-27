Киевское «Динамо» проиграло «Омонии» в матче Лиги конференций

Встреча завершилась поражением украинского клуба со счетом 0:2.
Счет в матче открыл Вилли Семедо на 34-й минуте встречи. На 59-й минуте Ангелос Неофиту забил второй гол за «Омонию» и установил окончательный счет.
После этой игры киевское «Динамо» занимает 27-е место в таблице с 3 очками. «Омония» — 17-е место и 5 очков.
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
27.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
GSP
Главные тренеры
Хеннинг Берг
Александр Шовковский
Голы
Омония
Вилли Семеду
34′
Ангелос Неофиту
59′
Составы команд
Омония
23
Фрэнсис Узохо
75′
21
Яннис Масурас
3
Фотис Кицос
11
Эвандру
20
Ивангелос Андреу
27
Стефан Симич
17
Саад Агузул
44
Новица Эракович
83′
6
Карел Эйтинг
20
Матео Марич
4′
83′
31
Иоаннис Кусулос
85
Ангелос Неофиту
72′
8
Стеван Йоветич
7
Вилли Семеду
72′
10
Анастасиос Хадзийованис
Динамо К
35
Руслан Нещерет
20
Александр Караваев
32
Тарас Михавко
91
Николай Михайленко
45+2′
22
Владислав Кабаев
45+2′
66
Алиу Тиаре
57′
8
Александр Пихаленок
79′
5
Александр Яцык
15
Валентин Рубчинский
60′
29
Виталий Буяльский
9
Назар Волошин
79′
99
Матвей Пономаренко
16
Шола Огундана
63′
39
Эдуардо Геррреро
79′
4
Денис Попов
33′
46′
44
Владислав Дубинчак
Статистика
Омония
Динамо К
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
10
13
Удары в створ
5
4
Угловые
4
8
Фолы
6
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Радослав Гидженов
(Болгария)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти