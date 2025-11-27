Киевское «Динамо» проиграло «Омонии» в матче Лиги конференций

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Бетис
0
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.70
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Болонья
0
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.15
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Црвена Звезда
0
:
ФКСБ
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.80
П2
7.80
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Гоу Эхед Иглз
0
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
8.50
П2
1.15
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Генк
1
:
Базель
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.70
П2
12.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Маккаби
0
:
Лион
2
Все коэффициенты
П1
45.00
X
13.00
П2
1.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.15
П2
11.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Панатинаикос
1
:
Штурм
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.90
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рейнджерс
0
:
Брага
0
Все коэффициенты
П1
4.61
X
3.25
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Абердин
0
:
Ноа
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.25
П2
4.15
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Брейдаблик
1
:
Самсунспор
1
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.85
П2
1.74
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Дрита
1
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.30
П2
10.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Фиорентина
0
:
АЕК
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.15
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ягеллония
0
:
КуПС
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Легия
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.25
П2
2.87
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Риека
0
:
АЕК Л
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.00
П2
4.61
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шэмрок Роверс
0
:
Шахтер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Страсбур
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
3.89
X
3.05
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
1
:
Селтик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
4
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Бранн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
3
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
2
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
2
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КАМАЗ
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Киевское «Динамо» проиграло «Омонии» в матче Лиги конференций

Сегодня, 27 ноября, киевское «Динамо» на выезде сыграло против кипрской «Омонии» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги конференций.

Встреча завершилась поражением украинского клуба со счетом 0:2.

Счет в матче открыл Вилли Семедо на 34-й минуте встречи. На 59-й минуте Ангелос Неофиту забил второй гол за «Омонию» и установил окончательный счет.

После этой игры киевское «Динамо» занимает 27-е место в таблице с 3 очками. «Омония» — 17-е место и 5 очков.

Омония
2:0
Первый тайм: 1:0
Динамо К
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
27.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
GSP
Главные тренеры
Хеннинг Берг
Александр Шовковский
Голы
Омония
Вилли Семеду
34′
Ангелос Неофиту
59′
Составы команд
Омония
23
Фрэнсис Узохо
75′
21
Яннис Масурас
3
Фотис Кицос
11
Эвандру
20
Ивангелос Андреу
27
Стефан Симич
17
Саад Агузул
44
Новица Эракович
83′
6
Карел Эйтинг
20
Матео Марич
4′
83′
31
Иоаннис Кусулос
85
Ангелос Неофиту
72′
8
Стеван Йоветич
7
Вилли Семеду
72′
10
Анастасиос Хадзийованис
Динамо К
35
Руслан Нещерет
20
Александр Караваев
32
Тарас Михавко
91
Николай Михайленко
45+2′
22
Владислав Кабаев
45+2′
66
Алиу Тиаре
57′
8
Александр Пихаленок
79′
5
Александр Яцык
15
Валентин Рубчинский
60′
29
Виталий Буяльский
9
Назар Волошин
79′
99
Матвей Пономаренко
16
Шола Огундана
63′
39
Эдуардо Геррреро
79′
4
Денис Попов
33′
46′
44
Владислав Дубинчак
Статистика
Омония
Динамо К
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
10
13
Удары в створ
5
4
Угловые
4
8
Фолы
6
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Радослав Гидженов
(Болгария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти