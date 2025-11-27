ПАОК с Оздоевым и Чаловым упустил победу над «Бранном» в Лиге Европы

На 64-й минуте счет открыл нападающий хозяев Лука Иванушец. Норвежцы сумели отыграться на 89-й минуте благодаря голу Эмиля Корнвига, который в первом тайме не смог реализовать пенальти.
Оздоев появился на поле на 62-й минуте при счете 0:0, заменив Алессандро Бьянко. Чалов вышел на замену на 84-й минуте вместо Георгиоса Якумакиса.
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
27.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу
Фрейр Александерссон
Голы
ПАОК
Лука Иванушец
64′
Бранн
Эмиль Корнвиг
89′
Нереализованные пенальти
Бранн
Эмиль Корнвиг
18′
Составы команд
ПАОК
1
Иржи Павленка
3
Джонджо Кенни
21
Абдул Рахман Баба
14
Андрия Живкович
18
Лука Иванушец
53′
16
Томаш Кендзера
5
Яннис Михаилидис
8
Суалихо Мейте
11
Тайсон
79′
77
Кирил Десподов
90′
7
Георгиос Якумакис
84′
9
Федор Чалов
22
Алессандро Бьянко
62′
27
Магомед Оздоев
Бранн
1
Матиас Дюнгеланн
26
Эйвинн Хелланн
10
Эмиль Корнвиг
18
Якоб Лунги Серенсен
12′
29
Ноа Жан Хольм
3
Фредрик Паллесен Кнудсен
20
Ветле Драгснес
87′
17
Йоаким Солтветд
19
Эггерт Арон Гудмундссон
77′
23
Торе Педерсен
14
Ульрик Матисен
72′
21
Дензель де Рове
9
Никлас Фернандо Кастро
72′
32
Маркус Холанд
6
Яфет Сери Ларсен
72′
11
Борд Финне
Статистика
ПАОК
Бранн
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
6
4
Угловые
6
8
Фолы
12
9
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Саша Штегеманн
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти