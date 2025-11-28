Ричмонд
На матче против киевского «Динамо» вывесили флаги России и СССР. Это сделали фанаты «Омонии»

Киприоты победили со счетом 2:0.

Болельщики кипрской «Омонии» вывесили флаги России и СССР на домашнем матче с киевским «Динамо» в Лиге конференций. Украинские фанаты тоже приехали с десятком своих флагов: противостояние вышло за рамки футбольного поля.

Футбол
Лига конференций 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 27.11.2025, 20:45
Омония
2
Динамо К
0

Попросили снять

Матч 4-го тура общего этапа Лиги конференций между «Омонией» и киевским «Динамо» не обошелся без политического подтекста.

Игра проходила на арене «ГСП» в Никосии. Фанаты украинской команды приехали с множеством флагов своей страны. Но получили ответку — на трибунах хозяев помимо национальных символов появились два флага — Российской Федерации и СССР.

Как пишут в СМИ, после замечания стюардов наш триколор убрали, а вот символ Советского Союза остался висеть до конца матча.

Хозяева в итоге победили благодаря двум безответным мячам: Вилли Семеду отличился на 34-й минуте, а Ангелос Неофиту — на 59-й. «Динамо» проиграло третий из четырех матчей в Лиге конференций. На данный момент команда располагается в зоне вылета — идет на 27 месте с тремя очками.

«Омония» поднялась на 21 строчку с пятью баллами в активе.

Символы РФ и СССР не первый раз появляются на матчах «Динамо» Киев

Инцидент с флагами на матче киевской команды произошел не впервые. В прошлом году в Лиге Европы фанаты «Реал Сосьедад» вывесили флаг Донецкой Народной Республики с двуглавым орлом прямо за воротами динамовцев. На несколько секунд он даже попал в официальную трансляцию.

Затем кто-то из болельщиков продолжил акцию — развернул военно-морской флаг СССР с серпом, молотом и пятиконечной звездой.

Подобные эпизоды проскакивали на играх «Динамо» даже до начала СВО: так, флаг Российской Федерации появлялся на секторе фанатов «Олимпиакоса» в 1/16 финала Лиги Европы еще в 2019-м. Градус напряжения был серьезный: между фанатами киевлян и греческой полицией тогда произошли стычки на стадионе.

Раньше флаги РФ запрещали — а теперь можно?

На Евро-2024 УЕФА устанавливала особые правила для российских флагов — их не разрешали проносить на матчи сборной Украины.

«Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности», — ответили в УЕФА на запрос РИА «Новости».

Как такового запрета флагов на других матчах Евро-2024, а также на играх в последующих соревнованиях под эгидой УЕФА, не было.