Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Интер» в матче Лиги чемпионов

РИМ, 10 декабря. /ТАСС/. Футболисты английского «Ливерпуля» в гостях со счетом 1:0 обыграли итальянский «Интер» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
Гол забил Доминик Собослаи (88-я минута, с пенальти).
Команды провели седьмой очный матч в турнире. «Ливерпуль» одержал пятую победу, «Интер» был сильнее два раза. До этой игры «Ливерпуль» и «Интер» последний раз встречались в ⅛ финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, где английская команда оказалась сильнее по сумме двух встреч (2:0; 0:1). «Ливерпуль» является шестикратным победителем Лиги чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019), «Интер» выигрывал турнир трижды (1964, 1965, 2010).
После шести туров обе команды набрали по 12 очков. В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с французским «Марселем» 21 января, «Интер» днем ранее примет английский «Арсенал».
В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в ⅛ финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.
Результаты других матчей дня
В других матчах игрового дня германская «Бавария» дома со счетом 3:1 переиграла португальский «Спортинг», английский «Челси» в гостях уступил итальянской «Аталанте» (1:2), «Барселона» в первом матче Лиги чемпионов после возвращения на стадион «Камп Ноу» одержала победу над германским «Айнтрахтом» (2:1). Английский «Тоттенхэм» на своем поле разгромил чешскую «Славию» (3:0), французский «Марсель» одержал гостевую победу над бельгийским «Юнионом» (3:2).
Испанский «Атлетико» в гостях обыграл нидерландский ПСВ (3:2). «Монако» дома со счетом 1:0 победил турецкий «Галатасарай», российский полузащитник хозяев Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте, не отметившись результативными действиями.
